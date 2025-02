پیتر سافران، یکی از مدیران ارشد DC Studios، و جیمز گان، دیگر مدیر ارشد استودیو، پس از دو سال، بار دیگر سالن استودیو برادران وارنر جمع شدند تا نخستین به‌روزرسانی رسمی از پروژه‌های جدید دنیای DC را ارائه دهند.

در این دو سال، دنیای DC تحولات زیادی را پشت سر گذاشته است. جیمز گان در حال حاضر در مراحل پس‌تولید فیلم Superman است که اولین فیلم رسمی DC Studios محسوب می‌شود. او همچنین مشغول کار روی فصل دوم سریال Peacemaker برای شبکه Max است. در همین حال، فیلم Supergirl: Woman of Tomorrow با بازی میلی آلکاک در حال فیلم‌برداری است و سریال Lanterns درباره شخصیت‌های گرین لنترن با بازی کایل چندلر و آرون پیر نیز وارد مرحله تولید شده و برای اوایل سال ۲۰۲۶ برنامه‌ریزی شده است.

DC قصد دارد دو فیلم مستقل درباره بتمن تولید کند. فیلم The Batman Part II به کارگردانی مت ریوز در دست نگارش است، هرچند فیلمنامه کامل هنوز آماده نشده. اکران این فیلم از سال ۲۰۲۶ به ۲۰۲۷ موکول شده است.

اما خبر جذاب دیگر، فیلم Clayface است که به کارگردانی جیمز واتکینز ساخته می‌شود. این فیلم در ژانر بادی هارور (Body Horror) است و گان وعده داده که حتی برای کسانی که طرفدار دنیای DC نیستند، یک تجربه ترسناک تمام‌عیار خواهد بود. این پروژه بدون برنامه‌ریزی قبلی و فقط به دلیل قدرت فیلمنامه مایک فلاناگان، چراغ سبز دریافت کرد.

همچنین، فیلم Batman: The Brave and the Bold که بتمن را وارد دنیای اصلی DCU خواهد کرد، در مرحله توسعه فعال است. گان تأکید کرد که «همه می‌دونن من عاشق بتمنم» و به همین دلیل توجه ویژه‌ای به این پروژه دارد. البته او اعلام کرد که رابرت پتینسون در این فیلم حضور نخواهد داشت. فصل دوم سریال Penguin در دست ساخت است.

انیمیشن Dynamic Duo درباره دو رابین معروف، دیک گریسون و جیسون تاد، است که در کنار بتمن مبارزه می‌کنند. سافران این انیمیشن را ورودی عالی برای مخاطبان خانوادگی به دنیای گاتهام دانست. انیمیشن Blue Beetle ادامه‌ای بر فیلم سال ۲۰۲۳ خواهد بود و در حال توسعه است. سه انیمیشن جدید برای مخاطب نوجوان عبارتند از:

My Adventures with Green Lantern: درباره جسیکا کروز، دانش‌آموز دبیرستانی که به‌طور ناگهانی یک حلقه گرین لنترن به دستش می‌رسد.

DC Super Powers: داستان گروهی از دانش‌آموزان قهرمان در مدرسه Alliance School for Heroes که زیر نظر مدیر مدرسه، Martian Manhunter، آموزش می‌بینند.

Starfire: داستان منشأ استارفایر، پرنسس سیاره Tamaran، که در جستجوی ماجراجویی از سیاره‌اش فرار می‌کند و با شخصیت‌هایی مانند Crush و Princess Amethyst همراه می‌شود.

فیلم‌ها و پروژه‌های آینده

Teen Titans: دی‌سی در حال برنامه‌ریزی برای تولید یک فیلم لایو اکشن درباره تایتان‌های نوجوان است.

Sgt. Rock: پس از کناره‌گیری دنیل کریگ از نقش اصلی، وضعیت این پروژه در حال بررسی مجدد است.

The Authority و Waller: همچنان در دستور کار قرار دارند و توسعه آن‌ها ادامه دارد.

Booster Gold: یکی از پروژه‌های تلویزیونی که مورد انتظار طرفداران است.

جیمز گان و پیتر سافران تأکید کردند که برخلاف استودیوهایی مانند مارول، هیچ پروژه‌ای در DC Studios بدون داشتن فیلمنامه کامل و مورد تأیید، وارد مرحله تولید نمی‌شود. گان گفت: «ساخت یه فیلم خوب با یه فیلمنامه عالی کار سختیه، حالا تصور کنین بخوای بدون فیلمنامه کارو شروع کنی!»

این سیاست باعث شده پروژه‌هایی مثل Clayface تنها به‌دلیل قدرت داستان و نه صرفاً نام شخصیت، مجوز تولید بگیرند.

با این برنامه‌ریزی، به‌نظر می‌رسد DC Studios وارد دورانی جدید شده و با تنوع در ژانرها (از فیلم‌های ترسناک گرفته تا انیمیشن‌های خانوادگی) قصد دارد طرفداران بیشتری را جذب کند.

منبع: ورایتی