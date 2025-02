بازی The Blood of Dawnwalker بر آزادی بازیکنان و تأثیر انتخاب‌هایشان تمرکز دارد

توسعه‌دهندگان The Blood of Dawnwalker قصد دارند تجربه‌ای را ارائه دهند که در آن بازیکنان آزادی عمل گسترده‌ای داشته باشند، در حالی که روایت بازی همچنان عمیق و تأثیرگذار باقی بماند. ماتئوش توماشکیویچ، کارگردان خلاق بازی The Blood of Dawnwalker، اعلام کرده که این بازی به‌طور خاص بر آزادی عمل بازیکن تمرکز خواهد داشت. او […]

محمد ۰۳:۰۴ ۱۴۰۳/۱۲/۰۷