اولین تصویر از فیلم لایو اکشن Masters of the Universe منتشر شد

تصویر تازه‌ای از فیلم لایو اکشن Masters of the Universe منتشر شده است که برخی جزئیات را فاش می‌کند.

این فرنچایز در ابتدا در دهه ۱۹۸۰ به‌عنوان مجموعه‌ای از اسباب‌بازی‌های شرکت Mattel معرفی شد و همراه با آن، کمیک‌های کوتاهی نیز منتشر گردید. از آن زمان، این مجموعه در قالب‌های مختلفی بازآفرینی شده است، از جمله سریال‌های Masters of the Universe: Revelation و Masters of the Universe: Revolution که از نتفلیکس پخش شدند. اکنون، نسخه لایواکشن این داستان در حال تولید است و نیکلاس گالیتزین در نقش هی-من ظاهر خواهد شد. علاوه بر او، بازیگرانی همچون آلیسون بری، مورنا باکارین، ادریس البا و جرد لتو نیز در این پروژه حضور دارند.

آمازون حالا اولین تصویر رسمی فیلم Masters of the Universe را منتشر کرده است. در این تصویر، نیکلاس گالیتزین در نقش هی-من بدون پیراهن دیده می‌شود، اما سر او در کادر قرار ندارد. او شمشیر خود را محکم در دست گرفته و آن را نزدیک سینه‌اش نگه داشته است. همچنین، بخش‌هایی از زره او در ناحیه مچ و قسمت میانی سینه قابل مشاهده است.

اخبار سینما ، تصاویر فیلم و سریال ، فیلم و سریال

Amazon, He-Man, Masters of the Universe, هی من

منبع متن: gamefa