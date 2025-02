۱۰ بازی برتر دی‌سی تمام دوران؛ از آرکام سیتی تا اینجاستیس

دنیای ابرقهرمانان پرقدرت و شرورهای بزرگ دی‌سی ثابت کرده که برای انواع سبک‌های بازی مناسب است. از بازی‌های بزن‌ بزن (Beat’em Up) دو‌بعدی گرفته تا ماجراجویی‌های اکشن سه‌بعدی، این بازی‌ها از سرگرمی‌های خانوادگی گرفته تا تریلرهای جنایی تاریک را شامل می‌شوند. در این لیست ملاک این بوده که یک بازی در درجه‌ی اول لذت‌بخش باشد، اما علاوه بر آن، باید داستانی جذاب روایت کند، به شخصیت‌های دی‌سی وفادار باشد و حس ابرقهرمان بودن را به‌خوبی منتقل کند.

10. LEGO DC Super Villains

تهیه‌کننده: Warner Bros. Games / سازنده: Traveller’s Tales

سال انتشار: 2018

پلتفرم: Nintendo Switch, PS4, PC, Xbox One

سه بازی دیگر از دنیای لگو (LEGO) بر اساس دی‌سی وجود دارد و ما هم می‌دانیم که بازی LEGO Batman 2: DC Super Heroes یکی از محبوب‌ترین‌ها در بین طرفداران است اما در این یکی، شخصیت‌های منفی برنده‌ی اصلی هستند. بازی LEGO DC Super Villains تمام ویژگی‌های عالی‌ای که باعث محبوبیت سری لگو (LEGO) شده‌اند را دارد، از جمله گیم‌پلی ساده و دسترس‌پذیر همراه با حس شوخ‌طبعی‌ای که به طرز هوشمندانه‌ای از مجوز خود استفاده می‌کند. اما چیزی که DC Super Villains را بالاتر از بقیه قرار می‌دهد، صداپیشگی‌های آن است. در حالی که لگو بتمن 2 اولین بازی‌ای بود که از دیالوگ‌های کاملاً صداگذاری‌ شده استفاده کرد، نسخه‌ی سوم، گروهی از بهترین صداپیشه‌ها را گرد هم آورد. کوین کانروی (Kevin Conroy) در نقش بتمن، مارک همیل (Mark Hamill) در نقش جوکر و تارا استرانگ (Tara Strong) در نقش هارلی کوئین در بازی حضور دارند. علاوه بر این، نولان نورث (Nolan North) که بیشتر با نقش نیتن دریک (Nathan Drake) شناخته می‌شود، در اینجا نقش یکی از شرورهای بازی یعنی اولترامن (Ultraman) را برعهده دارد. تجربه‌ی این سطح از صداپیشگی در کنار حل معماها و جمع‌آوری آیتم‌ها، لذت‌بخش است.

همان‌طور که از نام بازی مشخص است، داستان روی شخصیت‌های شرور تمرکز دارد. شخصیت‌های منفی کلاسیک دی‌سی مجبور می‌شوند تا از دنیا در برابر یک گروه از نسخه‌های شیطانی لیگ عدالت (Justice League) به نام Justice Syndicate دفاع کنند که این ماجرا باعث ایجاد پیچش‌های داستانی جالب و تعاملات طنزآمیز می‌شود. یکی از نکات جذاب بازی، امکان ساختن شخصیت شرور مخصوص خودتان از ظاهر گرفته تا توانایی‌ها و سپس تماشای آن در دل داستان است. همچنین، این بازی تنها به شهرهای گاتهام (Gotham City) و متروپلیس (Metropolis) محدود نمی‌شود، بلکه شامل مکان‌های نمادین دیگری همچون Oa، تمیسکیرا (Themiscyra) و گوریلا سیتی (Gorilla City) نیز است. در مجموع، LEGO DC Super Villains یک بازآفرینی باکیفیت از دنیای دی‌سی در سبک لگو محسوب می‌شود.

9. Batman: The Video Game

تهیه‌کننده: Sun Corporation / سازنده: Sunsoft

سال انتشار: 1989

پلتفرم: Nintendo Entertainment System

بازی Batman: The Video Game در سال ۱۹۸۹ منتشر شد و به‌صورت آزاد از داستان اولین فیلم بتمن ساخته‌ی تیم برتون (Tim Burton) اقتباس می‌کند. شاید از روی عنوان بازی بتوانید این موضوع را حدس بزنید، اما این تنها چیز ساده در مورد این بازی است. این بازی که در سبک ساید اسکرولر و تیراندازی طراحی شده، به دلیل سختی بالا مشهور شده است. در این بازی، مجموعه‌ای از شخصیت‌های منفی نه‌ چندان معروف از کمیک‌های دی‌سی از جمله کیلر موت (Killer Moth)، الکتروکیوشنر (Electrocutioner) و فایرباگ (Firebug) حضور دارند که در نهایت به جوکر (Joker) ختم می‌شود. اما سختی بازی به حدی بود که بسیاری از مخاطبان هدف، احتمالاً هرگز نتوانستند به همه‌ی مراحلش برسند و کسانی که موفق شدند، احتمالاً تأیید خواهند کرد مبارزه‌ی سخت و بی‌رحمانه با جوکر، چقدر دشوار بوده است!

حال اگر این بازی این‌قدر سخت است، چرا آن را یکی از بهترین‌های دی‌سی می‌دانیم؟ با وجود سختی زیاد، بازی توانست فضای گوتیک فیلم را با یک موسیقی متن فوق‌العاده و حس‌ و حالی تاریک منتقل کند. گرافیک بازی، با وجود داشتن ترکیب رنگی عجیب اما جذاب، بسیار چشم‌نواز بود و پر از حرکات نینجایی مانند پرش رو دیوار بود. این بازی شما را به گاتهام می‌برد، جایی که به همان اندازه‌ای که در داستان‌ها نشان داده می‌شود، بی‌رحم و خشن است.

8. DC Universe Online

تهیه‌کننده: Warner Bros. Games / سازنده: Dimensional Ink Games

سال انتشار: 2011

پلتفرم: PC, Nintendo Switch, PS3, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S

دی‌سی یونیورس آنلاین یک بازی فوق‌العاده جاه‌طلبانه در این فهرست است که وظیفه‌ی مهم تبدیل دنیای دی‌سی به یک بازی آنلاین چندنفره‌ی عظیم به سبک آثار MMORPG را برعهده داشت. این بازی در سال ۲۰۱۱ با یکی از جذاب‌ترین سینماتیک‌های ابرقهرمانی که تاکنون ساخته شده، راه‌اندازی شد و بیش از یک دهه است که ادامه دارد. طی این سال‌ها، حجم گسترده‌ای از محتوا از گزینه‌های شخصی‌سازی شخصیت‌ها و پناهگاه‌ها گرفته تا داستان‌ها و مأموریت‌هایی که شخصیت‌های نمادین دی‌سی را شامل می‌شود و شما را به ده‌ها مکان مختلف در دنیای دی‌سی می‌برد را ارائه کرده است. به طور خلاصه، دی‌سی یونیورس آنلاین کامل‌ترین و گسترده‌ترین نسخه از دنیای دی‌سی است که تاکنون در یک بازی ویدیویی ساخته شده است و هیچ بازی دیگری در این فهرست حتی نزدیک به این سطح از گستردگی نمی‌رسد.

با این حال، دی‌سی یونیورس آنلاین بدون نقص نیست. گیم‌پلی اکشن بازی چندان عمق ندارد و شاید برای سلیقه‌ی برخی افراد، بیش از حد سریع باشد و از طرفی مانند سایر بازی‌های آنلاین چندنفره‌ی قدیمی، گرافیک آن نیز دقیقاً با زمانه پیش نرفته است. با این وجود، این تنها بازی است که در آن می‌توانید با واندر وومن تیم تشکیل دهید، با سرعت فوق‌العاده در یک دنیای باز از روی دیوارها و سطح آب بدوید و همراه دوستانتان با باس‌های قدرتمندی مانند برینیاک و دارکساید مبارزه کنید. با در نظر گرفتن همه‌ی این موارد، نمی‌توانیم آن را جزو بهترین گزینه‌ها برای لذت بردن کامل از دنیای دی‌سی قرار ندهیم.

7. Batman: Arkham Origins

تهیه‌کننده: Warner Bros. Games / سازنده: WB Games Montréal

سال انتشار: 2013

پلتفرم: PS3, Wii U, PC, Xbox 360

بتمن: آرکام اوریجینز شاید ضعیف‌ترین بازی‌های سری آرکام باشد، اما در نهایت، هنوز هم یک بازی بتمن قابل قبول است. به‌جای استودیوی راک‌استدی، این بازی توسط WB Games Montréal ساخته شده که حس متفاوتی در گیم‌پلی و کیفیت نهایی به آن داده است. داستان بازی بهانه‌ای ضعیف برای درگیری بتمن با تعداد زیادی از شرورها و آدم‌های بد داستان است، اما وقتی که شما از سیستم مبارزه‌ی مخصوص سری آرکام استفاده می‌کنید، سخت است که از بازی لذت نبرید. در این پیش‌درآمد، داستان بازی بتمن را به عنوان هدف هشت قاتل مرگبار که اتفاقاً از شخصیت‌های شرور معروف او هستند نشان می‌دهد و به برخی از موضوعات اصلی بتمن، مانند قانون اصلی او در مورد کشتن و انگیزه‌اش برای مبارزه با جرم به تنهایی می‌پردازد.

همچنین، بازی نشان می‌دهد که چگونه او دو رابطه‌ی مهم در زندگی‌اش را شکل داد؛ یعنی همکاری‌اش با جیم گوردون و دشمنی‌اش با جوکر. داستان بازی به کمیک کلاسیک «بتمن: سال اول» شباهت دارد که قطعا مقایسه‌ای قابل تحسین است. در مورد جوکر، اگرچه این بازی از صداپیشگان متفاوتی نسبت به بازی‌های اصلی سری آرکام استفاده کرده، اما تروی بیکر (Troy Baker) در نقش شاهزاده‌ی جرم و جنایت به شکلی برجسته ایفای نقش می‌کند. از دیگر نکات برجسته‌ی بازی می‌توان به استفاده‌ای تازه از مهارت‌های کارآگاهی بتمن برای حل پرونده‌ها، ارتقاهای جدی در ابزارهای مبارزه‌اش و تعدادی از مبارزات با باس‌های منحصربه‌فرد و جذاب اشاره کرد از جمله مبارزه با قاتلان ماهر و مردی که شبیه به کروکودیل است.

6. Batman: The Enemy Within

تهیه‌کننده: Telltale Games / سازنده: Telltale Games

سال انتشار: 2017

پلتفرم: PS4, PC, Xbox One, iOS, Android, Nintendo Switch

به عنوان تغییر مسیری از اکشن به ماجراجویی، اولین بازی بتمن تل‌تیل گیمز در ارائه‌ی یک ماجراجویی تعاملی به سبک خاص خود کم‌کاری نکرد. اما دنباله‌ی آن، یعنی دشمن درون (The Enemy Within)، از هر نظر بهتر است. ایده‌ی اینکه بتمن به طور شخصی در پیدایش جوکر دخیل شود، جذاب‌تر است، اکشن زنده‌تر به نظر می‌رسد و انتخاب‌هایی که با آن‌ها روبرو می‌شوید بسیار هیجان‌انگیزترند و منجر به آسیب‌های جسمی و عاطفی دائمی برای شخصیت‌های اصلی می‌شود. تا الان همه می‌دانند داستان‌های بتمن چگونه پیش می‌رود و روابط او چگونه شکل می‌گیرند، اما این بازی کلیشه‌ها را کنار می‌گذارد و به ما اجازه می‌دهد تغییرات شدید و غیرقابل بازگشتی ایجاد کنیم که تأثیر بزرگی بر جهت داستان می‌گذارد. اساساً این بازی به شما اجازه می‌دهد داستان بتمن خودتان را شخصی‌سازی کنید و این خیلی جالب است. دشمن درون از درجه‌ی سنی بالای خود به خوبی استفاده می‌کند؛ به خصوص با ریدلر که عالی رفتار می‌کند. اما همچنان خشونت زیادی در داستان وجود دارد؛ به خصوص زمانی که بروس وین (Bruce Wayne) به طور مخفیانه وارد عمل می‌شود و تلاش می‌کند خودش را به گروهی از ابرشرورها اثبات کند تا به باند آن‌ها بپیوندد. این یک سناریوی معمولی برای این شخصیت نیست و پر از تنش است؛ تنشی که ناشی از ترس از لو رفتن و تغییرات همیشگی است که ممکن است بر بروس و کسانی که دوستشان دارد، تاثیر بگذارد.

طراحی هنری بازی نیز شایسته‌ی تحسین است و لباس بتمن که از همیشه باحال‌تر به نظر می‌رسد و تحول جوکر که با نزدیک شدن داستان به پایان اجتناب‌ناپذیرش، بیشتر دلهره‌آور می‌شود. نیازی به گفتن نیست که The Wolf Among Us از تل‌تیل گیمز هم یک بازی فوق‌العاده است و برخی ممکن است بگویند باید در این فهرست باشد، چون کمیک فیبلز (Fables) که این بازی بر اساس آن ساخته شده توسط دی‌سی منتشر شده است. اما ما تصمیم گرفته شد که آن را در فهرست قرار ندهیم، چون این بازی تحت لیبل ورتیگو (Vertigo) منتشر شده و در دنیای دی‌سی یا با ابرقهرمانان مثل دیگر بازی‌های این فهرست ارتباطی ندارد. با این حال اشاره به آن خالی از لطف نیست.

5. Injustice: Gods Among Us

تهیه‌کننده: Warner Bros. Games / سازنده: NetherRealm Studios

سال انتشار: 2013

پلتفرم: PS3, Wii U, Xbox 360, PS4, PlayStation Vita, PC, iOS, Android

بازی Injustice: Gods Among Us تمام عناصر مهم بازی‌های مورتال کامبت را گرفته و قدرت‌های شگفت‌انگیز قهرمانان و تبهکاران دنیای دی‌سی را به آن اضافه کرده است. نتیجه‌ی این ترکیب، یک بازی مبارزه‌ای بی‌نظیر است. استودیوی ندررلم اولین بار با بازی Mortal Kombat vs. DC Universe تلاش کرد شخصیت‌های دی‌سی را وارد دنیای آثار خود کند که اگرچه آن بازی مشکلاتی داشت، اما پتانسیل زیادی نشان داد. اینجاستیس آن پتانسیل را به‌ طور کامل محقق کرده و حتی از آن فراتر رفته است. به وضوح می‌توان دید که این بازی با عشق زیادی به دنیای دی‌سی ساخته شده، زیرا شخصیت‌ها از نظر ظاهر، صدا و حرکات کاملاً دقیق و وفادار به منابع خود هستند و حتی در مبارزات با دیالوگ‌های مخصوص، به تاریخچه‌ی کمیک‌های خود اشاره می‌کنند. ما همه دیده‌ایم که چگونه نبردهای ابرقهرمانان در فیلم‌ها بر محیط اطرافشان تأثیر می‌گذارد و اینجاستیس به خوبی از این ایده استفاده کرده است. شما می‌توانید دشمن خود را با ماشین خرد کنید یا او را آنقدر محکم بزنید که به مرحله‌ای دیگر پرتاب شود و در مسیرش به موانع برخورد کند.

با این حال، بهترین بخش Injustice: Gods Among Us داستان آن است، که نشان می‌دهد وقتی سوپرمن به سمت تاریکی سقوط می‌کند، چه اتفاقی می‌افتد. آیا این ایده اوریجینال است؟ نه دقیقاً اما چیزی که اهمیت دارد نحوه‌ی اجرای آن است و این بازی به طرز فوق‌العاده‌ای نشان می‌دهد که چگونه قهرمانان و تبهکاران دی‌سی در جنگی ابر انسانی طرف خود را انتخاب می‌کنند و روابط طولانی‌ مدت خود را زیر پا می‌گذارند تا بار احساسی داستان بیشتر شود. سری کمیک‌های پیش‌درآمد مرتبط با بازی نیز به همین اندازه عالی بود، چیزی که همیشه در بازی‌های مشابه صدق نمی‌کند و این کمیک‌ها داستان را بیشتر گسترش دادند و زمینه‌‌ای برای رویدادهای بازی را فراهم کردند. البته این بازی مشکلاتی هم دارد، مانند برخی لباس‌های حجیم و حملاتی که حتی برای دنیای دی‌سی هم بیش از حد اغراق‌آمیز هستند، اما با وجود چنین داستان جذاب و سیستم مبارزاتی عمیق، به سختی می‌توان به این مسائل اهمیت داد.

4. Injustice 2

تهیه‌کننده: Warner Bros. Games / سازنده: NetherRealm Studios

سال انتشار: 2017

پلتفرم: Android, iOS, PS4, Xbox One, PC

در حالی که اولین بازی اینجاستیس چشمگیر بود، نسخه‌ی دوم گیم‌پلی، ظرافت و ویژگی‌های اضافی را به میزان زیادی بهبود داد. نه تنها شخصیت‌های دنیای دی‌سی بهتر از همیشه به نظر می‌رسیدند، بلکه طراحی‌های جدیدی داشتند و حالت شخصی‌سازی جدید به شما این امکان را می‌دهد که این طراحی‌ها را به هر شکلی که دوست دارید تغییر دهید. لیست مبارزان قابل بازی گسترش یافت و شخصیت‌های محبوب طرفداران مانند بلو بیتل و سوپرگرل، شخصیت‌های قدرتمندی مثل دارکساید و اتراسیتوس، و همچنین شخصیت‌های مهمان مانند لاک‌پشت‌های نینجا و هل‌بوی را شامل شد. همه‌ی آن‌ها با اصالت و جذابیت به تصویر کشیده شده‌اند. از طرفی مکانیک‌های مبارزه بسیار روان و با تاثیرگذاری شدید همراه هستند که به‌طور قابل‌توجهی نسبت به بازی اول بهبود یافته‌اند.

داستان اینجاستیس 2 لذت‌بخش است، اما به صراحت نمی‌تواند همان جادوی بازی اول را بازآفرینی کند. حتی با حضور ریدن در لیست شخصیت‌ها بازآفرینی یک موفقیت بزرگ همیشه آسان نیست. با این حال، داستان همچنان لحظات خاص خودش را دارد، در حالی که بتمن با تهدیدهای جدیدی از سوی برینیاک و Injustice Society مواجه است و مجبور می‌شود به فکر کمک گرفتن از سوپرمن شیطانی بیفتد. این مقدمهd شیطانی و جذاب منجر به برخی لحظات برجسته از نظر شخصیت‌پردازی می‌شود. هر دو بازی اینجاستیس به طور کلی عالی هستند و به همین دلیل است که هر دو در این لیست جایگاه ویژه‌ای دارند، اما با اینکه داستان بازی دوم به اندازه‌ی نسخه‌ی اول خوب نیست، اینجاستیس 2 به دلیل مکانیک‌های مبارزه بهبود یافته و سرگرم‌کننده‌‌تر بودن جایگاه بهتری دارد.

اگر تا اینجای مقاله را مطالعه کرده باشید، احتمالا می‌دانید که سه بازی برتر این لیست بازی‌های سری بتمن آرکام هستند، اما قبل از اینکه به آن‌ها برسیم، بیایید به چند بازی شایسته‌ی دیگر اشاره کنیم که به دلایلی در رده‌ی بالای لیست قرار نگرفتند، اما هنوز هم شایسته‌ی توجه هستند.

Batman: Arkham VR به معنای واقعی کلمه به شما اجازه می‌دهد که در دنیایی واقعیت مجازی به عنوان شوالیه‌ی تاریکی لباس بپوشید اما محتوای کمی دارد.

Infinite Crisis یک بازی موبا بود که تنها شش ماه دوام داشت، اما با برخی از تغییرات واقعاً دیوانه‌کننده از مولتی‌ورس دی‌سی تأثیر ماندگاری گذاشت.

MultiVersus به سبک Super Smash Bros عرضه شد و حداقل در اوایل عملکرد خوبی داشت اما ظاهرا قرار است برای همیشه از دسترس خارج شود.

Superman: Shadow of Apokolips محصول سال ۲۰۰۲ به دلیل استفاده‌ی عالی از قدرت‌های فوق‌العاده و به تصویر کشیدن جوهره‌‌ی سریال انیمیشنی محبوب، یکی از بهترین بازی‌های مربوط به مرد پولادین است،

Scribblenauts Unmasked: A DC Comics Adventure یک اثر جذاب با الهام از مکانیک‌های خلاقانه‌ی سری بازی‌های معمایی Scribblenauts بود.

Green Lantern: Rise of the Manhunters یک بازی بر اساس فیلمی که به طور معروفی افتضاح شناخته می‌شود است، اما این بازی در واقع مبارزات فوق‌العاده‌ای دارد و نزدیک‌ترین بازی‌ای است که تا به حال حس قرار گرفتن در نقش این شخصیت را به تصویر کشیده است.

3. Batman: Arkham Asylum

تهیه‌کننده: Warner Bros. Games / سازنده: Rocksteady Studios

سال انتشار: 2009

پلتفرم: PS3, Xbox 360, PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch

اولین حضور بتمن در سری بازی‌های آرکام، ژانر بازی‌های ابرقهرمانی را به شکلی متحول کرد که تا آن زمان دیده نشده بود و از آن زمان نیز به سختی اثری توانسته‌ آن را تکرار کند. عبارت «این بازی واقعا حس بودن در نقش یک ابرقهرمان را به شما می‌دهد» شاید اغلب به نظر مضحک برسد، اما در مورد بازی تیمارستان آرکام این عبارت کاملا به جاست. نحوه‌ی اجرای بخش‌های مخفی‌کاری حس نسخه‌ی کریستین بیل (Christian Bale) از شوالیه‌ی تاریکی را تداعی می‌کند که با حضور افراد تحت فشار که با اضطراب به سایه‌ها شلیک می‌کنند، واقعا حیرت‌آور است. تصمیم استودیوی راک‌استدی برای محدود کردن داستان اولیه‌ی سری بازی‌ها‌ی آرکام تنها در محیط تیمارستان آرکام، یک تصمیم عالی بود که اکتشاف سبک مترویدوانیایی را با اکشن و مخفی‌کاری در فضاهای تاریک و بسته ترکیب کرد. این بازی به خوبی حس سرکوب‌گری یک زندان برای مجرمان روانی را به تصویر کشید. حتی بیش از یک دهه بعد، تیمارستان آرکام همچنان یک تجربه‌ی برجسته و ضروری برای هرکسی است که خواسته تا به شوالیه‌ی تاریکی تبدیل شود.

2. Batman: Arkham Knight

تهیه‌کننده: Warner Bros. Games / سازنده: Rocksteady Studios

سال انتشار: 2015

پلتفرم: PS4, PC, Xbox One, Nintendo Switch

در حالی که تحسین تیمارستان آرکام به خاطر بنیان‌گذاری این سری کاملاً شایسته است، آرکام نایت یک تجربه‌ی بسیار چشم‌گیر از همان بنیان‌ها می‌سازد که بهترین جنبه‌های یک بازی ابرقهرمانی را به تصویر می‌کشد. این بازی حتی موفق می‌شود کلیشهd بزرگی بیش از حد جهانی باز را تغییر دهد و با ارائه‌ی فعالیت‌های جانبی فراوان، حس فشاری را ایجاد کند که خلافکاران گاتهام از هر سو بر شوالیه‌ی تاریکی وارد می‌کنند. شاید این موضوع بحث‌برانگیز باشد که اضافه کردن یک بت‌موبیل بهترین ایده بوده یا نه اما باید اذعان کرد که بخش‌های بت‌موبیل به تنوع در مبارزات، بخش‌های کارآگاهی، مخفی‌کاری و شکست دادن دشمنان کمک می‌کنند.

یکی دیگر از امتیازات آرکام نایت، نحوه‌ی ارائه مبارزات مختلف با باس‌ها است، علاوه‌بر این‌که بازی می‌داند چه زمانی نیازی به آن‌ها نیست. در حالی که در آرکام نایت بتمن با چندین تن از بدترین خلافکاران گاتهام در مبارزاتی بسیار جذاب‌ مواجه می‌شود، امکان بازگرداندن خلافکاران به زندان توسط خودتان و دیدن پر شدن سلول‌ها شاید یکی از لذت‌بخش‌ترین لحظات در این سری باشد. خیلی چیزها را می‌توان درباره‌ی داستان گفت مثل اینکه آیا کسی واقعا از هویت آرکام نایت شگفت‌زده شد؟ اگر از طرفداران قدیمی بتمن باشید، احتمالاً نه. اما چیزهایی در این بازی وجود داشت که هرگز قبلاً دیده نشده بود مانند اینکه جوکر به شکلی روانی بتمن را آزار می‌داد و ناگهان ظاهر می‌شد تا او را شکنجه کند. این لحظات واقعاً شاهکار بودند.

1. Batman: Arkham City

تهیه‌کننده: Warner Bros. Games / سازنده: Rocksteady Studios

سال انتشار: 2011

پلتفرم: PS3, Xbox 360, PC, Wii U, PS4, Xbox One, Nintendo Switch

فکر کنم همه می‌دانستیم که داستان به اینجا ختم می‌شود. بازی بتمن: آرکام سیتی بدون شک بهترین بازی دی‌سی و یکی از بهترین بازی‌های تاریخ است. این بازی مبارزات شگفت‌انگیز و رضایت‌بخش و حال و هوای ترس‌آلود نسخه‌ی Asylum را گرفت و آن را در تمام سطح یک شهر گسترده کرد. این دنباله از لحاظ مقیاس و ابعاد، فراتر از تصورات ما پیش رفت، اما هرگز تمرکز خود را روی نبرد بتمن با جنایت از دست نداد. با محصور شدن شهر گاتهام و شروع یک جنگ بین تبهکاران، دنیای بازی مملو از تنش و خطر در هر گوشه می‌شود اما با قابلیت جدید و فوق‌العاده سرگرم‌کننده‌ی پرواز در سطح شهر و به‌ سرعت فرود آمدن روی تبهکاران، هیچ جایی بهتر از این شهر برای طرفداران بتمن و مبارزه با جنایت نیست. از مأموریت‌های اصلی و فرعی تا چالش‌های اضافی همیشه چیزی برای مشغول کردن شما وجود دارد و همه‌ی این‌ها باعث می‌شود شهر زنده و نیازمند به یک بتمن ناجی به نظر برسد.

داستان این بازی بهترین داستانی است که تاکنون در یک بازی دی‌سی دیده‌ایم، زیرا صداپیشه‌های اصلی یعنی کوین کانروی (Kevin Conroy) و مارک همیل (Mark Hamill) بهترین اجراهای خود را ارائه می‌دهند و این دشمنان دیرینه را تا مرزهای عجیب و غریبی پیش می‌برند. آنچه که به‌عنوان یک نقشه‌ی افراطی توسط دکتر هوگو استرنج (Dr. Hugo Strange) برای تبدیل کردن محله‌های فقیرنشین گاتهام به یک آرکام اسایلم در ابعاد یک شهر آغاز می‌شود، به مجموعه‌ای از چالش‌ها برای یک بتمن در حال مرگ تبدیل می‌شود که او را وادار می‌کند تا انسانیت را حتی در بدترین دشمنان خود ببیند و به درگیری طولانی و خونین خود با جوکر پایان تلخی دهد. همان‌ کاری که فیلم شوالیه‌ی تاریکی برای سینمای ابرقهرمانی انجام داد، بازی آرکام سیتی برای بازی‌های ابرقهرمانی انجام داد و به همین دلیل و بسیاری دلایل دیگر، بدون شک بهترین بازی ویدیویی است که دی‌سی ارائه کرده است.

منبع: IGN

