به نظر می‌رسد جان برنثال قصد دارد رویدادی با محوریت شخصیت پانیشر را در Marvel Studios برگزار کند.

در طول سال‌های گذشته استودیو مارول رویدادهای ویژه‌ای مانند The Guardians of the Galaxy Holiday Special و Werewolf by Night را از طریق سرویس دیزنی پلاس منتشر کرده است. رویدادهایی که با استقبال خوبی از سمت منتقدان مواجه شدند و رویکرد متفاوتی نسبت به آثار اصلی مارول داشتند. حالا پس از گذشت حدود دو سال و نیم از انتشار Werewolf by Night، مارول قصد دارد رویداد جدیدی با محوریت کاراکتر پانیشر را منتشر کند.

این رویداد به احتمال زیاد برای پخش پس از Daredevil: Born Again برنامه‌ریزی شده است تا شانس ساخت فیلم و یا سریال اختصاصی پانیشر همچنان وجود داشته باشد. پخش سریال Daredevil: Born Again از تاریخ ۴ مارس ۲۰۲۵ (۱۴ اسفند ۱۴۰۳) از طریق سرویس دیزنی پلاس آغاز خواهد شد.

