موسس استودیوی BioWare قصد داشت EA را تصاحب کند

کمپانی EA همواره به عنوان یک شرکت سودجو در بین گیمرها شناخته شده و رویکرد سخت‌گیرانه این شرکت در بحث کسب درآمد، چندان به مذاق جامعه بازی دوستان خوش نمی‌آید. این موضوع زمانی بدتر شد که اندرو ویلسون (Andrew Wilson)، مدیرعامل EA، دلیل شکست مالی Dragon Age: The Veilguard را نبود عناصر لایو سرویس دانست، درحالی‌که طرفداران و منتقدان به صراحت مشکلات واقعی این بازی را مطرح کرده بودند.

حال سوالی که پیش می‌آید این است که آیا EA تحت مدیریت بنیان‌گذاران بایوور (BioWare) می‌توانست شرکت بهتری باشد؟ پاسخ قطعی دادن به این سوال دشوار است، اما به نظر می‌رسد که گرگ زشچاک (Greg Zeschuk) و ری موزیکا (Ray Muzyka) چنین ایده‌ای را در سر داشتند. در مصاحبه‌ای با My Perfect Console، زشچاک اذعان داشت که اگر Star Wars: The Old Republic عملکرد موفق‌تری از خود نشان می‌داد، ممکن بود آن‌ها برای تصاحب EA از درون شرکت اقدام کنند.

زشچاک در این مصاحبه گفت:

من دو سال و نیم در آستین زندگی کردم تا روی Star Wars: The Old Republic کار کنم و می‌دانستم که این پروژه یک مسیر یک طرفه است. اگر این بازی به موفقیت فوق‌العاده‌ای می‌رسید، موفقیتی در حد دو میلیارد دلار درآمد سالانه، من و ری احتمالاً برای تصاحب EA از درون تلاش می‌کردیم، چون ما دزدهای دریایی شرکتی هستیم! اما این اتفاق نیفتاد، پس گفتم: بی‌خیال، من همین‌طوری خوبم.

البته حتی اگر این MMO از فرنچایز Star Wars به چنین موفقیتی می‌رسید، تصاحب شرکتی مانند EA به این سادگی که زشچاک توصیف می‌کند، نبود. بااین‌حال، برای طرفداران Star Wars تصور این که سازندگان The Old Republic کنترل یک کمپانی بزرگ را به دست بگیرند، جالب به نظر می‌رسد.

متاسفانه، بایوور دیگر آن استودیوی قدرتمند دوران اوج Mass Effect و Dragon Age نیست. علاوه بر عملکرد ناامیدکننده Dragon Age: The Veilguard، این استودیو در دو سال گذشته تقریباً نیمی از کارکنان خود را از دست داده است که شامل نویسندگان و حتی کارگردان‌های آن می‌شود.