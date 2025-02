سوییچ ۲ می‌تواند بازی‌های نینتندو DS را به روشی جذاب بازگرداند

برای مدتی، نبود بازی‌های دی‌اس در سوییچ مشکلی نبود چون ۳دی‌اس با قابلیت سازگاری با آثار قدیمی همچنان فعال بود و بازی‌های جدیدی داشت تا زمانی که فروشگاه اینترنتی آن بسته شد. اگرچه بازی‌های کلاسیک دی‌اس گران بودند، اما حداقل سخت‌افزارهای در دسترس و قانونی برای بازی کردن آن‌ها وجود داشت. اما حالا که ۳دی‌اس عملاً بازنشسته شده است، یک خلأ بزرگ در لیست بازی‌های در دسترس نینتندو ایجاد شده است. با توجه به اینکه دی‌اس و ۳دی‌اس از دو صفحه نمایش و یک صفحه لمسی استفاده می‌کردند، انتقال مستقیم این بازی‌ها به کنسول جدید کار آسانی نیست. از سوی دیگر حالا که به نظر می‌رسد جوی‌کان‌های نینتندو سوییچ ۲ ممکن است به عنوان ماوس نیز قرار است استفاده شوند، ممکن است وجود یک کنسول مجازی برای دی‌اس و ۳دی‌اس دوباره به واقعیت تبدیل شود.

وی‌ یو یکی از بهترین راه‌ها برای بازی کردن بازی‌های قدیمی نینتندو بود

تنها مزیت یک کنسول فراموش‌نشدنی

وی‌ یو چندان موفق نبود اما اگر چیزی را درست انجام داده باشد، آن تبدیل شدن به یک دستگاه کامل برای تجربه بازی‌های قدیمی نینتندو بود. بازی‌های انحصاری وی‌ یو کم بودند، اما کسانی که یکی از آن‌ها را خریدند، به برخی از بهترین بازی‌های پیش از وی‌ یو دسترسی داشتند. مانند وی (Wii)، وی‌ یو نیز قابلیت دانلود بازی‌های کنسول‌های قدیمی مثل NES تا نینتندو ۶۴ را ارائه می‌کرد، اما همه چیز به اینجا ختم نمی‌شد.

وی‌ یو برخی از بازی‌های قدیمی نینتندو از دهه ۲۰۰۰، مانند بازی‌های گیم بوی ادونس، نینتندو دی‌اس و حتی وی را نیز عرضه کرد. این بازی‌ها در وی‌ یو کاملاً مناسب به نظر می‌رسیدند و این به لطف گیم‌پد کنسول بود. بازیکنان می‌توانستند بازی‌های خود را با پیکسل‌های بزرگ‌ شده روی صفحه تلویزیون بزرگ بازی کنند، اما همچنین می‌توانستند آن‌ها را روی خود گیم‌پد بازی کنند تا تجربه‌ای شبیه به دستگاه‌های دستی داشته باشند و از بزرگ کردن بیش از حد گرافیک اصلی بازی‌ها و بدریخت شدن آن‌ها جلوگیری کنند.

اما گیم‌پد وی‌ یو همچنین طوری طراحی شده بود که تجربه دی‌اس را تقلید کند. دقیقا مانند دی‌اس، اما در قالب یک کنسول خانگیاین کنسول یک قلم و صفحه لمسی داشت و به عنوان صفحه دومی برای تلویزیون نیز عمل می‌کرد. با این حال، وقتی نینتندو سوییچ عرضه شد، دیگر خبری از صفحه دوم نبود. احتمالاً تصمیم به کنار گذاشتن گیم‌پد از نظر اقتصادی درست بود، زیرا این کنترلر کمی سنگین بود و برای بسیاری از بازی‌های وی‌ یو ضرورتی نداشت یا باعث پیچیدگی بیشتر بازی‌ها می‌شد.

اما برای بازی‌هایی که از آن به خوبی استفاده می‌کردند، گیم‌پد وی‌ یو ایده‌ای نو و تازه بود که به خوبی بر پایه کنترل‌های موشن وی ساخته شده بود؛ گیم‌پد چیزی بود که دسترسی به بسیاری از بازی‌های دی‌اس را تا قبل از بسته شدن فروشگاه الکترونیکی آن آسان می‌کرد. سوییچ نه صفحه دومی داشت و نه قلم نوری؛ تنها چیزی که با دی‌اس و ۳دی‌اس مشترک داشت، صفحه لمسی در حالت دستی بود.

به همین دلیل، نینتندو سوییچ عمدتاً بازی‌های دی‌اس و ۳دی‌اس را نادیده گرفت و هر پورتی از آن کنسول‌ها به‌ گونه‌ای بازسازی شد که نبود صفحه دوم را جبران کند. بازی‌های دی‌اس پیدا کردنشان سخت‌ و سخت‌تر شد و با بسته شدن فروشگاه ۳دی‌اس، قیمت بازی‌های ۳دی‌اس نیز شروع به افزایش کرد. حالا بازی‌های دوران دستگاه‌های دو صفحه‌ای برخی از پرتقاضاترین بازی‌ها هستند.

آیا نینتندو سوییچ ۲ می‌تواند بازی‌های دی‌اس را اجرا کند؟

جوی‌کان به عنوان قلم نوری

سوییچ ۲ شاید بتواند آنچه اولین سوییچ نداشت را جبران کند. تمرکز بر جوی‌کان‌ها در تریلر معرفی به نظر می‌رسید که اشاره‌ای ظریف به مشکل جوی‌کان دریفت و وعده‌ای باشد از اینکه این بار جوی‌استیک‌ها درست کار خواهند کرد. این وسط ۲۴ مسابقه‌دهنده در مار‌یو کارت بعدی روی وای‌فای سوییچ کابوس خواهد بود، بنابراین شاید اینترنت سوییچ ۲ بهتر باشد. همچنین امیدواریم که این بار لیست آثار قدیمی نیز ارزش بیشتری داشته باشد.

اگر سوییچ ۲ به مردم اجازه دهد که بازی‌های دی‌اس یا ۳دی‌اس را از طریق نینتندو سوییچ آنلاین یا حتی به عنوان خریدهای جداگانه، مانند کنسول مجازی، بازی کنند، گامی بزرگ‌تر از اولین سوییچ برخواهد داشت. راه‌‎حل اصلی این موضوع می‌تواند عملکرد جدید جوی‌کان باشد که در تریلر معرفی سوییچ ۲ به آن اشاره شد یعنی قابلیت استفاده از آن به عنوان ماوس.

این قابلیت دقیقاً مثل یک قلم نوری عمل نمی‌کند، اما می‌تواند جایگزین بعدی مناسبی برای تقلید از قلم نوری دی‌اس باشد. به این ترتیب، بازیکن می‌تواند از ماوس برای دقت بیشتر با یک دست استفاده کند، در حالی که از جوی‌کان دیگر برای کنترل‌های غیرلمسی بازی استفاده می‌کند. البته این به اندازه استفاده از قلم نوری عالی نخواهد بود و هرکسی که از طراحی با خودکار به سمت طراحی با ماوس رفته باشد، می‌تواند این موضوع را تأیید کند.

اما بدون قلم واقعی و لوازم جانبی صفحه‌ لمسی برای سوییچ 2، این نزدیک‌ترین گزینه است. این موضوع یک چالش دیگر برای پورت بازی‌های دی‌اس و 3دی‌اس باقی می‌گذارد که همانطور که احتمالا حدس زده‌اید، صفحه نمایش دوم است. داشتن دو صفحه نمایش در کنسول وی‌ یو کار را برای بازسازی حس دی‌اس آسان کرده بود، اما با وجود تنها یک صفحه نمایش در سوییچ 2، این کنسول باید خلاقیت به خرج دهد.

شاید سوییچ 2 بتواند در حالت دستی به تلویزیون متصل شود و صفحه نمایش بالای دی‌اس را روی تلویزیون نشان دهد، در حالی که صفحه لمسی روی خود سوییچ 2 نمایش داده شود. گزینه‌ی دیگر که کمی کمتر زیباست، این است که هر دو صفحه‌ی دی‌اس روی تلویزیون قرار بگیرند. می‌توان صفحه بالایی را در یک‌نیمه‌ی تلویزیون و صفحه لمسی را در نیمه‌ی دیگر قرار داد.

اگرچه ممکن است این ایده کمی آشفته به نظر برسد، اما وی یو نیز این گزینه را هنگام اجرای بازی‌های دی‌اس داشت. همچنین احتمال دارد که یک وسیله‌ی جانبی برای صفحه‌ نمایش دوم برای حالت دستی اضافه شود، اما این کار احتمالاً هزینه‌ی بیشتری برای نینتندو خواهد داشت و شاید برای یک بازی از دوران دی‌اس ارزش هزینه کردن از سوی کاربران را نداشته باشد.

ریمیک‌های بازی‌های دی‌اس و 3‌دی‌اس اغلب هویت خود را از دست می‌دهند

البته اگر اصلاً بازسازی شوند

به دلیل سختی پورت کردن بازی‌های دی‌اس یا 3دی‌اس، بسیاری از این بازی‌ها هرگز به شکل دیگری روی کنسول دیگری بازنشر نشده‌اند. در واقع پورت کردن یک بازی از دی‌اس یا 3دی‌اس به کنسول دیگر اغلب منجر به یک بازسازی کامل از نسخه‌ی اصلی می‌شود و برخی از بهترین مکانیک‌های نسخه اصلی در این انتقال از دست می‌روند. بازی The World Ends With You نمونه‌ی بارزی از این موضوع است.

در نسخه‌ی اصلی دی‌اس، بازیکن کنترل «نکو» را از طریق قلم و صفحه‌نمایش لمسی بر عهده داشت و هم‌زمان همکار او را با دی‌پد روی صفحه بالایی کنترل می‌کرد. اما در پورت‌های بعدی، نقش همکار به یک احضار محدود شد. این تغییر واقعاً بر گیم‌پلی تأثیر گذاشت، زیرا یکی از جذابیت‌های اصلی نسخه‌ی اصلی این بود که کنترل دو شخصیت مختلف روی دو صفحه نمایش همزمان چالش‌برانگیز و پر از هیجان بود. البته، داشتن یک پورت تغییر یافته بهتر از این است که بازی دی‌اس اصلا پورت یا بازسازی نشود.

در مقابل، اکثر بازی‌های پوکمون (Pokémon) در دی‌اس بدون پرداخت هزینه‌ای گزاف در دسترس نیستند. بازی‌های Brilliant Diamond و Shining Pearl استثنا هستند، اما این‌ها هم بازسازی‌هایی از ضعیف‌ترین بازی‌های پوکمون در دی‌اس به شمار می‌آیند. بازی‌هایی نظیر Pokémon HeartGold and SoulSilver یا Pokémon Black 2 and White 2 همگی در وب‌سایت‌های فروش اجناس دست‌دوم با قیمتی بالاتر از 100 دلار به فروش می‌رسند، زیرا تقاضا برای آن‌ها بسیار بالاست و این موضوع باعث شده است که یکی از پرفروش‌ترین سری جهان به طرز طنزآمیزی با مسئله‌ی کمبود عرضه مواجه باشد، به خصوص وقتی صحبت از نسخه‌های اصلی خود به میان می‌آید. این وسط با اینکه انتخاب بازی‌های قدیمی روی نینتندو سوییچ آنلاین همیشه گزینه خوبی نیست، اما برخی از آثار کمتر شناخته‌شده‌ای در آن وجود دارند که اکثر بازیکنان احتمالاً قبلاً از آن‌ها خبر نداشتند.

بازنشر بازی‌های قدیمی به آن‌ها فرصتی دوباره می‌دهد و حتی به بزرگ‌ترین شکست‌های مالی شانس دوباره‌ای می‌بخشد. پورت کردن ارزان‌تر از بازسازی است و افزودن بازی‌های نینتندو دی‌اس و 3دی‌اس به لیست آثار سوییچ 2 هم به حفظ بازی‌ها کمک می‌کند و هم به بازیکنانی که فقط به دنبال کشف بازی‌های جدید هستند، سود می‌رساند.

نینتندو دی‌اس و 3دی‌اس برای تاریخ نینتندو بسیار مهم هستند و نباید بازی‌های آن‌ها را به عنوان آیتم‌های کلکسیونی گران‌قیمت رها کرد. تنها کنسول‌های گیم‌کیوب (GameCube) و ویرچوال بوی (Virtual Boy) نسبت به دی‌اس و 3دی‌اس بی‌احترامی بیشتری در زمینه محتوای کلاسیک دریافت کرده‌اند که حداقل گیم‌کیوب این بهانه را دارد که یک شکست تجاری بود و ویرچوال بوی هم که به‌ خودی‌ خود افتضاح بود.

اگر جوی‌کان‌های سوییچ 2 نیز بتوانند مانند ماوس کامپیوتر عمل کنند، آنگاه احتمالاً می‌توانیم لیستی از بازی‌های دی‌اس و 3دی‌اس روی سوییچ داشته باشیم. شاید هنوز زود باشد که کنسول 3دی‌اس را قدیمی بنامیم، اما نیازی نیست که آن‌ را این‌گونه در نظر بگیریم تا بازی‌هایش روی سوییچ 2 قرار بگیرد. تمام چیزی که نیاز است یک پورت ساده با هر دو صفحه نمایش، جوی‌کان به عنوان جایگزین قلم و امکان خرید جداگانه‌ی بازی‌ها از نینتندو سوییچ آنلاین است. در همین حال، دی‌اس در نوامبر 2024 به 20 سالگی رسیده و سنش خود گویای همه چیز است و زمان آن فرا رسیده که نسل‌های جدید بازیکنان و همچنین کهنه‌کاران بتوانند برخی از بهترین بازی‌های دستی نینتندو را تجربه کنند.

