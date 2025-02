در حالی که DOOM: The Dark Ages به تاریخ انتشار خود در ۱۳ می (۲۳ اردیبهشت) نزدیک می‌شود، کارگردان هوگو مارتین، فاش کرد که تیم توسعه در id Software تا حد زیادی از عنوان DOOM منتشر شده در سال ۱۹۹۳ الهام خواهند گرفت.

در مصاحبه‌ای با وب‌سایت Games Radar، کارگردان DOOM: The Dark Ages، هوگو مارتین (Hugo Martin)، الهام‌گیری از عنوان DOOM اصلی منتشر شده در سال ۱۹۹۳ در توسعه DOOM: The Dark Ages را به مراجعه به موزه برای مطالعه آثار نقاشی نورمن راکول (Norman Rockwell) تشبیه کرد:

[DOOM 93] مانند یک اثر هنری کلاسیک یا مانند یک نقاشی از نورمن راکول در موزه است که قبلاً آن را ۵۰ بار مورد مطالعه قرار داده‌اید، اما با هر بار بازدید، چیزهای جدیدتری از آن کشف می‌کنید.

مارتین در ادامه، مقایسه‌ای بین سختی مبارزات در DOOM: The Dark Ages و DOOM اصلی انجام داده است. به گفته او، DOOM: The Dark Ages نسبت به DOOM Eternal تأکید بیشتری بر مراحل افقی خواهد داشت. این یکی دیگر از زمینه‌هایی است که DOOM: The Dark Ages از DOOM الهام می‌گیرد، زیرا این شوتر کلاسیک، واقعاً در آن زمان (به دلیل محدودیت‌های سخت‌افزاری) ظرفیت نمایش سطوح سه‌بعدی را نداشت؛ دشمنان و بازیکنان در یک سطح دو بعدی قرار داشتند و از این رو، بازی بر هدف‌گیری بر اساس واکنش‌های سریع مبتنی نبود. او در ادامه،‌ درباره فلسفه طراحی مراحل در این عنوان گفت:

در Doom Eternal، تأکید بیشتری روی مبارزات در امتداد محور عمودی وجود داشت. اما در Dark Ages، همانند DOOM اصلی، سعی کردیم تا تهدیدها را بیشتر در محور افقی متمرکز کنیم.

او همچنین درباره جاه‌طلبی‌های id Software برای DOOM: The Dark Ages صحبت کرد و اشاره کرد که مراحل این عنوان، از بزرگ‌ترین مراحل طراحی شده توسط این استودیو تا به حال هستند و هر کدام از آنها حدود یک ساعت زمان برای پایان نیاز خواهند شد:

گمان نمی‌کنم که شما بخواهید یک مرحله از DOOM را به مدت دو ساعت بازی کنید. در واقع، شما می‌خواهید که تجربه‌ها خوب و محدود باشند، بنابراین، به طور میانگین یک ساعت زمان مورد نیاز برای اتمام یک مرحله، از نظر من زمان مناسبی به نظر می رسد. البته اگر یک کمال‌گرا باشید، قطعاً می‌توانید زمان بیشتری را برای اتمام این مراحل صرف کنید.

DOOM: The Dark Ages در تاریخ ۱۳ می (۲۳ اردیبهشت) برای پلی استیشن ۵، ایکس باکس سری ایکس/اس و پلی استیشن ۵ عرضه خواهد شد.