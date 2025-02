ادی ردمین و تسا تامپسون به فیلم Later the War پیوست

فیلم سینمایی Later the War ساخته چارلی کافمن است و ادی ردمین و تسا تامپسون قرار است در این فیلم هنرنمایی کنند.

فیلم سینمایی Later the War بر اساس داستان کوتاهی نوشته ادی گفن به نام Debby’s Dream House است و مسئولیت ساخت این پروژه سینمایی را نیز فیلمساز برنده جایزه اسکار چارلی کافمن برعهده دارد، کسی که سابقه ساخت فیلم Eternal Sunshine of the Spotless Mind را داشته است.

گزارش‌های جدید حاکی از آن هستند که بازیگر فیلم The Theory of Everything یعنی ادی ردمین، بازیگر فیلم Dear White People یعنی تسا تامپسون و بازیگر نمایشنامه A Streetcar Named Desire یعنی پاتسی فران قرار است در این اثر سینمایی تازه از چارلی کافمن هنرنمایی کنند.

داستان فیلم سینمایی Later the War حول محور مردی است که رویاها را برای مردم می‌سازد اما در نهایت، به ساخت کابوس برای آن‌ها روی می‌آورد. در حال حاضر، جزئیات بیشتر مربوط به این اثر سینمایی پنهان نگه داشته شده و مشخص نیست که این بازیگران قرار است چه نقشی را در این فیلم ایفا کنند.

منبع: comingsoon