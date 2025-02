جان لیتگو نقش آلبوس دامبلدور را در سریال جدید هری پاتر بازی خواهد کرد

جان لیتگو تأیید کرد که در سریال تلویزیونی هری پاتر که قرار است از شبکه HBO پخش شود، در نقش آلبوس دامبلدور ظاهر خواهد شد.

این مجموعه تلویزیونی، اقتباسی جدید از کتاب‌های محبوب جی. کی. رولینگ است و پس از موفقیت هشت فیلم سینمایی وارنر برادرز، حالا راهی صفحه‌ی کوچک تلویزیون می‌شود. فرانچسکا گاردینر به عنوان شورانر این پروژه فعالیت خواهد کرد، اما اطلاعات زیادی درباره بازیگران این سریال منتشر نشده بود.

هفته گذشته، شایعاتی منتشر شد که لیتگو در حال مذاکره برای این نقش است، نقشی که قبلاً توسط دو بازیگر فقید، مایکل گمبون و ریچارد هریس ایفا شده بود. اما اکنون در مصاحبه‌ای با اسکرین رنت، لیتگو رسماً این خبر را تأیید کرده است. لیتگو در این مصاحبه فاش کرد که این پیشنهاد برای او کاملاً غیرمنتظره بود و تصمیم‌گیری درباره آن آسان نبوده است. او گفت:

این خبر برای من کاملاً غیرمنتظره بود. وقتی در جشنواره فیلم ساندنس برای پروژه دیگری حضور داشتم، این تماس را دریافت کردم. تصمیم ساده‌ای نبود، چون این نقش احتمالاً مرا در بخش پایانی زندگی حرفه‌ای‌ام تعریف خواهد کرد. اما بسیار هیجان‌زده‌ام. افراد فوق‌العاده‌ای بار دیگر توجه‌شان را به دنیای هری پاتر معطوف کرده‌اند. به همین دلیل این تصمیم‌گیری برایم سخت بود. فکر کنم در پایان فیلم‌برداری این مجموعه، حدود ۸۷ ساله باشم، اما من پذیرفتم!



با این تأییدیه، لیتگو اولین بازیگری است که حضورش در این سریال رسماً اعلام شده است. به نظر می‌رسد او زودتر از موعد این خبر را فاش کرده، زیرا HBO تاکنون درباره انتخاب بازیگران سکوت کرده بود. این مجموعه تلویزیونی قرار است اواخر ۲۰۲۶ یا اوایل ۲۰۲۷ پخش شود و فیلم‌برداری آن در تابستان ۲۰۲۵ در استودیوهای وارنر برادرز لیوزدن در بریتانیا آغاز خواهد شد.

پس از اعلام حضور لیتگو، احتمال دارد که در هفته‌های آینده اطلاعات بیشتری درباره سایر بازیگران منتشر شود. یکی از شایعات اخیر حاکی از آن است که پاپا اسیئدو برای نقش سوروس اسنیپ در نظر گرفته شده، و ممکن است به‌زودی این انتخاب هم تأیید شود. هنوز مشخص نیست که چه کسانی نقش هری پاتر، هرماینی گرنجر و رون ویزلی را ایفا خواهند کرد، اما گزارش‌ها نشان می‌دهند که HBO به دنبال بازیگران تازه‌کار و ناشناخته برای این نقش‌ها است.

لیتگو، که در آثار برجسته‌ای همچون Killers of the Flower Moon, Interstellar, The Old Man و Conclave بازی کرده، بدون شک یکی از بازیگران قدرتمند هالیوود محسوب می‌شود. اما چالش بزرگ او این است که به‌عنوان یک بازیگر آمریکایی، جایگزین دو بازیگر بریتانیایی برجسته‌ای شود که قبلاً این نقش را ایفا کرده‌اند. با توجه به محبوبیت بالای دنیای هری پاتر، این انتخاب احتمالاً واکنش‌های مختلفی را از سوی طرفداران به همراه خواهد داشت.

با این حال، سریال هری پاتر فرصتی دارد تا مسیر جدیدی را پیش بگیرد و در عین احترام به فیلم‌های اصلی، تصمیم‌های جسورانه‌ای در انتخاب بازیگران و روایت داستان اتخاذ کند. این خبر، بدون شک، یک قدم بزرگ به جلو برای پروژه‌ای است که طرفداران سال‌ها در انتظار آن بوده‌اند.

منبع: اسکرین رنت