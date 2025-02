در پی انتشار شایعاتی مبنی بر کناره‌گیری کاتلین کندی از ریاست لوکاس‌فیلم در سال ۲۰۲۵، یک منبع جدید این ادعاها را رد کرده است.

روز دوشنبه، ۲۴ فوریه ۲۰۲۵، متیو بلونی از Puck News گزارش داد که کندی، که از سال ۲۰۱۲ رئیس لوکاس‌فیلم بوده، قصد دارد تا پایان سال جاری از این سمت کناره‌گیری کند. منبع ناشناسی که با بلونی صحبت کرده، اذعان داشته:

به من گفته شده که کاتلین در واقع سال گذشته قصد داشت کناره‌گیری کند و حتی مصاحبه‌ای برای اعلام این تصمیم تنظیم کرده بود، اما در نهایت تصمیم گرفت یک سال دیگر بماند.

اما اکنون، یک منبع دیگر که با CNN صحبت کرده، این موضوع را تکذیب کرده و اعلام کرده که فعلاً خبری از بازنشستگی کندی نیست. این منبع گفته است:

در حال حاضر، هیچ چیز قطعی در این باره وجود ندارد. هرگونه اعلام رسمی درباره بازنشستگی کندی، در صورتی که تصمیمی در این زمینه گرفته شود، زمانی منتشر خواهد شد که تصمیمات واقعی اتخاذ شده باشند.

در حال حاضر، لوکاس‌فیلم و دیزنی هیچ‌گونه بیانیه رسمی درباره این موضوع منتشر نکرده‌اند.

کارنامه کاتلین کندی در لوکاس‌فیلم

کندی از سال ۲۰۱۲ که به عنوان رئیس لوکاس‌فیلم منصوب شد، هدایت تولید چندین فیلم و سریال جنگ ستارگان را بر عهده داشته است. در دوران مدیریت او، این استودیو هر سال یک فیلم از این فرنچایز را منتشر کرد، از جمله:

The Force Awakens (2015)

Rogue One: A Star Wars Story (2016)

The Last Jedi (2017)

Solo: A Star Wars Story (2018)

The Rise of Skywalker (2019)

با این حال، از سال ۲۰۱۹ تاکنون، فیلم جدیدی از این مجموعه روی پرده نرفته و قرار است The Mandalorian & Grogu در سال ۲۰۲۶ اکران شود.

در عوض، لوکاس‌فیلم تحت هدایت کندی تمرکز خود را به سریال‌های تلویزیونی معطوف کرده و مجموعه‌هایی همچون The Mandalorian, Obi-Wan Kenobi، Ahsoka, Andor و The Book of Boba Fett را تولید کرده است.

با توجه به گزارش‌های متناقض، هنوز مشخص نیست که کندی قصد دارد واقعاً از این سمت کناره‌گیری کند یا خیر. از آنجایی که لوکاس‌فیلم و دیزنی هنوز واکنشی رسمی نشان نداده‌اند، ممکن است این موضوع در ماه‌های آینده روشن‌تر شود.

