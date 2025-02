گزارش: احتمال عرضه همزمان Fable در سال ۲۰۲۶ برای پلی استیشن ۵ وجود دارد

همانطور که احتمالاً در جریان هستید، مایکروسافت و استودیوی Playground Games اعلام کرده‌اند که بازی Fable برای انتشار در سال ۲۰۲۶ برنامه‌ریزی شده است، که البته چندان دور از انتظار نبود. اما نکته جالب اینجاست که این تاخیر می‌تواند مسائل جالبی را در مورد انتشار بازی ایجاد کند.

لیکر معروف، NateTheHate، ادعا کرده است که بازی Fable ممکن است در زمان انتشار، به صورت همزمان علاوه بر ایکس باکس سری ایکس/اس و رایانه‌های شخصی، برای پلی استیشن ۵ هم عرضه شود. به گفته او، برنامه اصلی این بود که این بازی در سال ۲۰۲۶ برای کنسول نسل نهمی سونی منتشر شود، یک سال پس از عرضه آن برای ایکس باکس و رایانه‌های شخصی. حالا که عرضه بازی به سال آینده موکول شده، منبع این شایعه حدس می‌زند که مایکروسافت ممکن است تصمیم بگیرد انتشار بازی را به صورت همزمان روی چند پلتفرم انجام دهد.

گزارش‌های قبلی همچنین ادعا کرده‌اند که Fable برای پلی استیشن ۵ و نینتندو سوییچ ۲ نیز برنامه‌ریزی شده است. این که آیا می‌توانیم انتظار عرضه همزمان برای کنسول بعدی نینتندو هم داشته باشیم، هنوز مشخص نیست.

پس از تاخیر Fable، مایکروسافت هنوز چند بازی بزرگ از استودیوهای داخلی خود را برای سال ۲۰۲۵ در نظر دارد، از جمله South of Midnight ،DOOM: The Dark Ages و The Outer Worlds 2.