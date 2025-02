اسکات ام. گیمپل، تهیه کننده سریال The Walking Dead، از احتمال ساخت اسپین آف‌های جدید این فرنچایز صحبت کرده است.

در طول چندین سال گذشته، اسپین آف‌های متعددی از فرنچایز The Walking Dead منتشر شده‌اند که داستان هرکدام از آنها در شهرهای متفاوتی روایت شده است. ریک گرایمز و همراهانش برای اولین بار در شهر آتلانتا با مردگان متحرک رو‌به‌رو شدند، سپس Fear the Walking Dead شخصیت‌ها را به ساحل غربی برد تا درنهایت سریال The Walking Dead: Daryl Dixon شخصیت دوست‌داشتنی دریل را در ماجراجویی هیجان‌انگیز به اروپا ببرد. حالا تهیه کننده سریال The Walking Dead، اسکات ام. گیمپل، در مصاحبه با ScreenRant از علاقه به آزمایش لوکیشن‌های مختلف برای این فرنچایز صحبت کرده است.

سریالی وجود دارد که بر روی آن کار می‌کنیم و من به شدت هیجان‌زده هستم. من دوست دارم این فرنچایز را در توکیو، آفریقا و حتی ایسلند ببینم. می‌دانم که تصمیم عجیبی است، اما داستان‌های جذابی وجود دارند که می‌توانیم آنها را روایت کنیم.

اسکات ام. گیمپل در ادامه صحبت‌هایش با اشاره به گسترش جهان The Walking Dead گفت:

سفر به اروپا بخش جدایی‌ناپذیری از داستان شخصیت دریل بود، اما ما می‌خواهیم به لوکیشن‌های بیشتری برویم. ما آزمایش‌های مختلفی در این رابطه انجام داده‌ایم، اما به دلایلی به نتیجه نرسیده‌اند. من این داستان‌ها را در ذهنم تصور می‌کنم و واقعا آنها را دوست دارم.

در حال حاضر اطلاعات بیشتری از اسپین آف‌های این فرنچایز منتشر نشده، اما طرفداران می‌توانند در سال ۲۰۲۵ میلادی منتظر فصل سوم سریال The Walking Dead: Daryl Dixon باشند.

منبع: ScreenRant