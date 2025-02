برای به دست آوردن تمام باندل‌های Call of Duty: Black Ops 6 باید ۱۴۰۰ دلار بپردازید

حدود ۴ ماه از عرضه Call of Duty: Black Ops 6 گذشته و طی این مدت شاهد انتشار باندل‌های بسیار زیاد و بسیار گرانی بوده‌ایم. به گفته Detonated، یکی از منابع خبری بازی‌های Call of Duty، تاکنون ۹۷ باندل پولی برای بازی Call of Duty Black Ops 6 و Warzone منتشر شده‌اند. این در حالی […]