نقشه زامبی Die Rise که ۱۲ سال پیش برای Black Ops 2 منتشر شده بود، حال قرار است با بهبودهای فراوان به بازی Black Ops 3 بیاید.

جامعه مادسازان زامبی Call of Duty با وجود گذشت تقریبا ۱۰ سال از عرضه Black Ops 3، همچنان پرقدرت باقی مانده. کمی پیش مادسازی با نام copforthat، نقشه Mob of the Dead را با ریمستر کرده و برای Black Ops 3 منتشر کرده بود. حالا یک گروه مادساز، قرار است نقشه دیگری از بخش زامبی Black Ops 2 را به Black Ops 3 بیاورند.

نقشه Die Rise یا Skyscraper، چهاردهمین نقشه زامبی سری Call of Duty بود که به همراه دومین Content Pack برای Black Ops 2 منتشر شد. این نقشه که در شهر شانگهای قرار دارد، داستان گروه Victis را ادامه می‌دهد.

تریلر نسخه ریمستر نقشه Die Rise را در ادامه می‌توانید تماشا کنید:

ریمستر نقشه Die Rise در تاریخ ۲۸ فوریه ۲۰۲۵ (۱۰ اسفند) و در دوازدهمین سالگرد عرضه اصلی آن، به صورت رایگان در Workshop استیم بازی Call of Duty: Black Ops 3 قرار می‌گیرد.