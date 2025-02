بنیانگذار BioWare: ایکس باکس مانع موفقیت Jade Empire شد

بسیاری افراد اعتقاد دارند که Jade Empire در زمان نامناسبی عرضه شد. این بازی کاملاً تحت‌الشعاع دوگانه نمادین Knights of the Old Republic و آغاز دو مجموعه مهم بایوور (BioWare) یعنی Mass Effect و Dragon Age قرار گرفت و در جلب توجه مخاطبان ناکام ماند. تا جایی که در اولین سال انتشارش کمتر از یک میلیون نسخه فروخت.

اما این پایان دردسرهای بازی نبود. Jade Empire در اواخر چرخه عمر کنسول ایکس باکس اورجینال منتشر شد، تنها شش ماه قبل از ورود ایکس باکس به بازار. امروزه Jade Empire به‌عنوان یکی از جواهرات نادیده‌ گرفته شده دوران طلایی بایوور شناخته می‌شود، اما Greg Zeschuk، یکی از بنیان‌گذاران تیم سازنده، در پادکست My Perfect Console اظهار داشت که اگر او به توصیه‌های ایکس باکس گوش نمی‌کرد، این بازی می‌توانست به یکی از مجموعه‌های شاخص بایوور تبدیل شود.

او در این رابطه گفت:

مایکروسافت گفت: «نه نه، باید همین حالا آن را منتشر کنید، درست در پایان عمر کنسول، چون این بهترین زمان است.» این بدترین توصیه ممکن بود، کاملاً احمقانه، یکی از احمقانه‌ترین تصمیمات ممکن. ما می‌توانستیم Jade Empire را دوباره احیا کنیم، آن را ارتقا دهیم و قوی‌تر عرضه کنیم. می‌توانستیم بگوییم نه. فکر می‌کنم اگر این بازی در ابتدای یک نسل منتشر می‌شد، به‌مراتب موفق‌تر از انتهای چرخه عمر کنسول می‌بود.

نکته عجیب درباره توصیه ایکس باکس این است که ایکس باکس ۳۶۰ در زمان عرضه هیچ RPG مهمی در لیست بازی‌های خود نداشت، بنابراین Jade Empire می‌توانست به راحتی در میان رقبا بدرخشد. بیشتر بازی‌های زمان عرضه این کنسول شامل شوترها و عناوین ورزشی/مسابقه‌ای مانند Call of Duty و Need for Speed بود و بایوور می‌توانست این خلأ را به خوبی پر کند.

شاید هیچ‌گاه ندانیم که چه اتفاقی می‌افتاد، اما اگر Jade Empire تنها چند ماه دیرتر در اواخر ۲۰۰۵ منتشر می‌شد، شاید امروزه در کنار Dragon Age و Mass Effect به عنوان یکی از آثار برجسته بایوور شناخته می‌شد.

با این وجود، اگر تا به حال این عنوان کلاسیک را تجربه نکرده‌اید، هنوز هم فرصت این کار را دارید. این بازی روی کنسول‌های ایکس باکس به لطف قابلیت پشتیبانی از نسل‌های قبل در دسترس است و نسخه PC آن را هم به راحتی می‌توانید تهیه کنید. در حالی که این بازی شباهت‌هایی به دیگر آثار بایوور در آن دوران دارد، اما با سیستم مبارزات رزمی و دنیای اساطیری چین، هویتی منحصربه‌فرد برای خود ایجاد کرد. شاید Jade Empire در زمان خود محبوبیت گسترده‌ای پیدا نکرد، اما آن دسته از بازیکنانی که تجربه‌اش کردند، هنوز هم از این بازی به نیکی یاد می‌کنند.