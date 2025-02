فهرست تروفی‌های Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii

فهرست تروفی‌‌های بازی Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii منتشر شد. این عنوان شامل ۵۶ تروفی برونز، ۴ تروفی نقره‌ای و ۱ تروفی طلایی می‌شود. در ادامه فهرست تروفی‌ها را مطالعه می‌کنید: Pirate Yakuza in HawaiiObtained all trophies. ShipwreckedCompleted Chapter 1. Heart of DarknessCompleted Chapter 2. The Old Man and the SeaCompleted Chapter 3. […]