تریلر جدیدی از The First Berserker: Khazan منتشر شد

تریلر جدیدی از عنوان مورد انتظار The First Berserker: Khazan توسط استودیوی Neople منتشر شد. شما می‌توانید این تریلر تازه منتشر شده را از طریق لینک زیر در یوتیوب تماشا کنید: در توضیحات داستانی این تریلر آمده است: در The First Berserker: Khazan، نقش Khazan، فرمانده ارتش امپراطوری Pell Los که به او خیانت شده […]