با اعلام رسمی سونی، هدست PlayStation VR2 از ماه مارس با قیمت ۴۰۰ دلاری به فروش می‌رسد.

این هدست که با قیمت ۵۵۰ دلار (۶۰۰ یورو و ۵۳۰ پوند) منتشر شده بود از ماه آینده به طور دائمی ۱۵۰ دلار (۱۵۰ یورو و ۱۳۰ پوند) ارزان‌تر فروخته می‌شود.

سونی همچنین یک باندل برای PlayStation VR2 عرضه خواهد کرد که شامل بازی Horizon: Call of the Mountain است. این باندل هم قیمت نسخه اصلی خواهد بود.

برای کسانی که منتظر یک فرصت بودند تا PlayStation VR2 و هر چیزی که این نسل واقعیت مجازی نوآورانه برای ارائه دارد را تجربه کنند، اخبار خوبی داریم. از ماه مارس، قیمت پیشنهادی ما به خرده‌فروشی برای PlayStation VR2 کاهش می‌یابد.

با در دسترس قرار گرفتن آثاری مانند Alien: Rogue Incursion, Skydance’s Behemoth و Metro Awakening VR و بازی‌های موردانتظاری مانند Aces of Thunder, Dreams of Another, Hitman World of Assassination و The Midnight Walk، اکنون بهترین زمان برای ورود به دنیای PS VR2 است. همچنین با استفاده از آداپتور رایانه‌های شخصی این هدست، به هزاران اثر واقعیت مجازی استیم دسترسی خواهید داشت.

علاوه بر تمام این‌ها، با به‌روزرسانی جدید PS VR2، این هدست هم‌اکنون از ردیابی دست با تاخیر پایین (low-latency hand tracking) پشتیبانی می‌کند که به توسعه‌دهندگان اجازه داده تا بازی‌هایی بسازند که موقعیت دست و حرکت آن را از طریق دوربین‌های اختصاصی هدست ردیابی کنند. با این ویژگی، بازیکنان می‌توانند از کنترل‌های بصری در بازی‌هایی مانند Waltz of the Wizard لذت ببرند.