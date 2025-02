فیلم بعدی Lord of the Rings تاخیر خورد

فیلم Lord of the Rings: The Hunt for Gollum قرار بود تا در سال ۲۰۲۶ اکران شود، اما به گفته‌ی اندی سرکیس این تاریخ تغییر کرده است.

در جریان رویداد Fan Expo ونکوور اندی سرکیس که بازیگر شخصیت گالوم است، اعلام کرد که تاریخ اکران فیلم Lord of the Rings: The Hunt for Gollum دیگر سال ۲۰۲۶ نخواهد بود و یک سال تاخیر خورده است. به گفته‌ی او، این فیلم در دسامبر سال ۲۰۲۷ اکران خواهد شد.

اندی سرکیس همچنین از روند ساخت این فیلم گفت؛ این فیلم فعلا در مرحله‌ی نوشتن است و در اواخر امسال پیش‌تولید آن آغاز خواهد شد. پیش‌تولید احتمالا شیش تا هفت ماه طول خواهد کشید و فیلم‌برداری در سال آینده آغاز می‌شود.

فیلمنامه‌ی فیلم Lord of the Rings: The Hunt for Gollum توسط فران والش، فیلیپا بوینز، فیبی گیتینز و آرتی پاپاجورجیو نوشته خواهد شد. فیلیپا بوینز قبلا گفته بود که اتفاقات این فیلم همزمان با فیلم The Fellowship of the Ring و پس از جشن تولد صد و یازده سالگی بیلبو بگینز روایت خواهد شد. داستان از آنجایی شروع می شود که گندالف آراگورن را می فرستد تا گالوم را پیدا کند، قبل از اینکه او اطلاعاتی در مورد حلقه را برای سائورون فاش کند.

همانطور که از داستان فیلم مشخص است، آراگورن در این فیلم حضور خواهد داشت، اما اگر ویگو مورتنسن علاقه‌ی به بازی در این نقش نداشته باشد، این نقش به فرد دیگری می‌رسد. فیلیپا بوینز گفت که او و دیگران با ویگو مورتنسن صحبت کرده‌اند و این تماما به او بستگی دارد که در این فیلم حضور داشته باشد یا خیر، هر چند که این فیلم فعلا در مراحل اولیه قرار دارد.

منبع: CBR