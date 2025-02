عملکرد مالی بخش گیمینگ Warner Bros در سال ۲۰۲۴ بسیار ناامیدکننده بوده است

Warner Bros گزارش مالی سال ۲۰۲۴ خود را با تمرکز بر سه ماهه پایانی سال منتشر کرد. این گزارش بیشتر روی بخش سینما و تلوزیون تمرکز دراد، اما در مورد درآمدهای گیمینگ هم آماری را ارائه می‌دهد.

تعجب آور نیست که بخش گیمینگ Warner Bros سال مالی خوبی را سپری نکرده و درآمد آن کاهش یافته است. بر اساس این گزارش، درآمد بخش گیمینگ ۲۹ درصد کاهش یافته و با توجه به اینکه شرکت به جز Hogwarts Legacy و Mortal Kombat 1 هیچ بازی مهمی دیگری منتشر نکرده است، چندان تعجب آور نیست.

جدا از بحث کاهش درآمد بخش گیمینگ Warner Bros، اخیراً اخبار ناراحت‌کننده‌ای از این شرکت به گوش می‌رسد. سه استودیوی Monolith Productions ،Player First Games و WB San Diego به طور کامل تعطیل شدند. واکنش‌ها به این اخبار منفی بود، زیرا این استودیوها عناوین فوق‌العاده‌ای را عرضه کرده بودند. بازی Wonder Woman که توسط Monolith Productions در حال توسعه بود، حالا دیگر هرگز منتشر نخواهد شد و همچنین پشتیبانی از دو بازی Suicide Squad: Kill the Justice League و MultiVersus، قبل از اینکه حتی یک ساله شوند پایان یافت.

در این گزارش مشخص شده که در سه ماهه پایانی سال ۲۰۲۴، میزان فروش بازی‌های این شرکت ۲۰ درصد کاهش یافته، اما این ضرر تا حدی جبران شده است. فروش محتوا به ۵۰ میلیون دلار در سه ماهه پایانی سال و ۳۸۴ میلیون دلار برای کل سال رسید.

بخش گیمینگ Warner Bros دوران بسیار سختی را سپری می‌کند. این شرکت امروز بیشتر از هر زمان دیگری به یک بازی فوق‌العاده برای احیای خود نیاز دارد.

با این وجود، برخی از منابع داخلی معتبر خبر از بهبود شرایط می‌دهند که اولین قدم بازگشت راکستدی به سری Batman: Arkham است.