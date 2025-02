رئیس استودیو لوکاس‌فیلم به تازگی به صحبت درباره آینده فرنچایز جنگ ستارگان پرداخته است.

اخیرا گزارش‌هایی منتشر شده بود که کتلین کندی، رئیس استودیو لوکاس‌فیلم، قصد دارد بازنشسته شود و از این مجموعه کنار برود ولی حالا خود وی در مصاحبه جدیدش نسبت به این مسئله واکنش نشان داده و آشکار کرده که آیا قصد بازنشستگی از این مجموعه را دارد یا خیر.

از زمانی که جورج لوکاس تصمیم گرفت تا این استودیو فیلم‌سازی را در سال ۲۰۱۲ به کمپانی دیزنی بفروشد، کتلین کندی ریاست این استودیو را برعهده داشته و در این زمان نیز چندین فیلم و سریال از جنگ ستارگان را ساخته و همچنین فیلم Indiana Jones and the Dial of Destiny را به روی پرده سینماها آورده و سریال Willow را روی سرویس آنلاین دیزنی پلاس عرضه کرده است.

با این حال، تصمیمات او همیشه همراه با انتقادها و واکنش‌هایی همراه بوده و همین نیز سبب شده تا گزارش‌هایی مبنی بر بازنشستگی و کناره‌گیری وی از ریاست استودیو منتشر شود. با این حال، او در مصاحبه تازه خودش بیان کرده که اصلا قصدی ندارد تا به این زودی از این فرنچایز کنار برود و همچنان به تولید و نظارت آثار آینده فرنچایز Star Wars ادامه خواهد داد.

این شامل تهیه‌کنندگی او در فیلم سینمایی The Mandalorian & Grogu و همچنین فیلم جنگ ستارگان ساخته شاون لوی و با هنرنمایی رایان گاسلینگ می‌شود. با این حال، او گفته که صحبت‌هایی درباره برنامه نهایی‌اش با روسای دیزنی داشته ولی این به معنای آن نیست که او به این زودی بازنشسته خواهد شد.

فیلم جنگ ستارگان با بازی رایان گاسلینگ

منبع متن: gamefa