تریلر جدیدی از فیلم The Ballad of Wallis Island منتشر شد ارشیا امیری ۱۱:۴۵ ۱۴۰۳/۱۲/۱۰

کمپانی Focus Features تریلر جدیدی از فیلم کمدی The Ballad of Wallis Island را منتشر کرده است. فیلم The Ballad of Wallis Island حول محور مردی با نام چارلز جریان دارد که پس از برنده شدن در یک مسابقه لاتاری، به جزیره‌ای دور افتاده می‌رود. چارلز که در گذشته عضو یک گروه موسیقی بوده است، تصمیم می‌گیرد تا باری دیگر این گروه را کنار هم جمع کند و این کار را با موفقیت انجام می‌دهد. با این حال، پس از گذشت مدت کوتاهی تنش‌های قدیمی دوباره ظاهر می‌شوند و چارلز را ناامید می‌کنند. در ادامه می‌توانید تریلر جدید این فیلم را تماشا کنید. دانلود ۷۲۰ دانلود ۱۰۸۰ فیلم The Ballad of Wallis Island برای اکران در تاریخ ۲۸ مارس ۲۰۲۵ (۸ فروردین ۱۴۰۴) برنامه‌ریزی شده است. منبع: ComingSoon

