اولین تصاویر از سریال MobLand منتشر شد

اولین تصاویر منتشر شده از سریال جدید گای ریچی به نام MobLand شخصیت سه بازیگر برجسته‌ی حاضر در این سریال را نمایش می‌دهند.

این سریال جنایی درام که قرار است در تاریخ ۳۰ مارس (۱۰ فروردین) از پارامونت پلاس پخش شود با حضور ستارگانی مانند تام هاردی، هلن میرن و پیرس برازنان ساخته شده است. این سریال دنیای کارتل‌های بین‌المللی را به تصویر می‌کشد و قرار است در آن پیرس برازنان نقش رئیس یک خانواده‌ی قدرتمند را بازی کند. همچنین اعلام شده است تام هاردی در این سریال نقش شخصی را بازی خواهد کرد که درگیر مبارزه‌ای برای به دست آوردن کنترل دنیای زیرزمینی جرم و جنایت است. طبق اطلاعات منتشر شده در روند سریال روابط بین شخصیت‌ها و وفاداری‌شان مورد آزمایش قرار خواهد گرفت و خیانت جزئی اصلی از داستانی خواهد بود که روایت می‌شود.

علاوه بر این سه بازیگر در این سریال شاهد حضور بازیگران برجسته‌ی دیگری همچون پدی کانسیداین (در نقش پسر برازنان) و جوآن فراست (در نقش همسر تام هاردی) هستیم. همچنین بازیگران دیگری از جمله لارا پالور، آنسون بون، ماندیپ دیلون و جف بل در این سریال حضور خواهند داشت تا پیچیدگی بیشتری به داستان جنایی، خانوادگی و جاه‌طلبانه‌ی این سریال ببخشند.

سریال MobLand دومین همکاری تام هاردی و گای ریچی است. همکاری قبلی آنها در سال ۲۰۰۸ در فیلم RocknRolla بوده است. این سریال همچنین سومین تجربه‌ی گای ریچی در تلویزیون است پس از موفقیت‌هایش با سریال‌های The Ministry of Ungentlemanly Warfare و The Gentleman که اخیراً برای فصل دوم نیز تمدید شده است. با ترکیب یک داستان خوب و یک گروه از بازیگر برجسته، سریال MobLand وعده می‌دهد که به یک مجموعه‌ی فراموش‌ نشدنی در بهار امسال تبدیل خواهد شد.

