جدول فروش هفتگی ژاپن؛ صدرنشینی Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii

Famitsu جدیدترین آمار فروش سخت‌افزاری و نسخه فیزیکی بازی‌های هفته گذشته ژاپن را به اشتراک گذاشته و جای تعجب نیست که جدیدترین نسخه سری Like a Dragon با نام Pirate Yakuza in Hawaii پیشتاز است. نسخه مذکور، که در واقع اسپین آف فرنچایز محسوب می‌شود، روی پلی استیشن ۵ و پلی استیشن ۴ به ترتیب ۶۸ و ۳۶ هزار نسخه فیزیکی فروخته و به مجموع فروش ۱۰۵ هزار نسخه فیزیکی دست یافته است.

اسپین آف قبلی فرنچایز، یعنی Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name، پس از عرضه در سال ۲۰۲۳ بیش از ۱۲۳ هزار نسخه در ژاپن فروخته بود.

جای تعجب نیست که باقی فهرست با عناوین فرست پارتی نینتندو پر شده باشد. همچنین از نظر سخت‌افزاری، نینتندو سوییچ با فروش بیش از ۳۹ هزار واحد پیشتاز است و PS5 با فروش ۱۳ هزار واحدی در جایگاه دوم قرار می‌گیرد. ایکس باکس سری ایکس/اس نیز فروش ۱۵۰۰ واحدی را تجربه کردند.

فروش نرم‌افزاری (نسخه فیزیکی)

نام فروش هفته گذشته فروش کلی [PS5] Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii ۶۸,۲۱۹ ۶۸,۲۱۹ [PS4] Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii ۳۶,۹۴۲ ۳۶,۹۴۲ Donkey Kong Country Returns HD ۱۰,۷۱۴ ۲۰۶,۱۶۳ Mario Kart 8 Deluxe ۱۰,۴۱۸ ۶,۲۵۹,۱۰۲ Super Mario Party Jamboree ۹,۹۸۸ ۱,۱۹۹,۰۶۱ Nintendo Switch Sports ۴,۶۵۹ ۱,۵۵۱,۵۹۳ Minecraft ۴,۴۲۴ ۳,۸۱۵,۷۱۸ Animal Crossing: New Horizons ۳,۸۵۵ ۸,۰۷۷,۲۳۳ It Takes Two ۳,۳۵۹ ۱۲۵,۶۴۸ Pokemon Scarlet and Violet ۲,۹۳۲ ۵,۵۲۶,۰۰۵

فروش سخت افزاری

نینتندو سوییچ – ۳۹,۱۷۲ دستگاه

پلی استیشن ۵ – ۱۳,۵۵۶ دستگاه

ایکس باکس سری ایکس/اس – ۱,۵۳۵ دستگاه