کلیپ جدید منتشر شده رویارویی چارلی کاکس را با یکی از دشمنان قدیمی‌اش در سریال Daredevil: Born Again نمایش می‌دهد.

اولین کلیپ منتشر شده از سریال Daredevil: Born Again که توسط مارول برای سرویس دیزنی پلاس تولید شده، بازگشت چارلی کاکس به نقش مت مرداک را نشان می‌دهد. دو قسمت اول این سریال که طرفداران مدت‌ها است منتظرش هستند، قرار است در روز سه‌شنبه از دیزنی پلاس پخش شود.

این سریال داستان یک وکیل نابینا به نام متیو مورداک با توانایی‌های ویژه را دنبال می‌کند که برای برقراری عدالت مبارزه می‌کند. در مقابل او ویلسون فیسک رئیس سابق مافیا قرار دارد که در حال پیگیری امور سیاسی در نیویورک است. با پیشرفت داستان این دو نفر خودشان را در مسیری غیرقابل اجتناب در مقابل یکدیگر می‌بینند.

کلیپ جدید متشر شده از Daredevil: Born Again را در زیر مشاهده کنید:

در این ویدیو، مت مورداک یا Daredevil (با بازی چارلی کاکس) در مقابل یک دشمن قدیمی‌اش یعنی بنجامین پویندکستر یا bullseye (با بازی ویلسون بتل) قرار می‌گیرد و یکی از صحنه‌های هیجان‌انگیز مبارزه در این سریال رخ می‌دهد. در این صحنه، Daredevil بدون توقف به تعقیب bullseye می‌پردازد حتی با اینکه bullseye او را در چندین حمله‌ی با چاقو زخمی کرده است.

این سریال به تهیه‌کنندگی داریو اسکارداپانه و کارگردانی جاستین بنسون و ارون مورهد ساخته شده و بر اساس شخصیتی که توسط استن لی و بیل اورت خلق شده، تولید شده است. این سریال همچنین بازگشت وینسنت دن آفریو به نقش ویلسون فیسک یا کینگ‌پین، الدن هنسون به نقش فوگی نلسون، دبورا آن ول به نقش کارن پیج، جان برنثال به نقش فرانک کاستل یا پانیشر و آیلت زورر به نقش ونسا فیسک را در بر خواهد داشت. همچنین بازیگرانی نظیر مایکل گاندولفینی، زابریا گوئوارا ، نیکی جیمز، جنیا والتون، آرتی فروشان و کلارک جانسون در این سریال حضور دارند.

قبل از سریال Daredevil: Born Again کاکس و دن آفریو در سال ۲۰۲۱ اولین حضورشان را در دنیای سینمایی مارول داشته‌اند. در سال ۲۰۲۱ دن آفریو در سریال Hawkeye و مت مورداک برای چند لحظه در فیلم Spider-Man: No Way Home ظاهر شده بودند. آن‌ها همچنین در اسپین‌آف سریال Hawkeye با عنوان Echo که سال گذشته با بازی الاکوآ کاکس پخش شد، حضور داشتند.

منبع: coming soon