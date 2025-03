به تازگی اطلاعات جدیدی از انیمیشن Inside Out 3 منتشر شده است.

انیمیشن Inside Out با اکران در سال ۲۰۱۵ میلادی به خاطر داستانی منحصر به فرد و تاثیرگذار با تحسین منتقدان و تماشاگران همراه شد. انیمیشنی که با دنیایی چشم‌نواز، اهمیت احساسات و تاثیر آنها بر زندگی را به بهترین نحو ممکن به تصویر کشید. همچنین Inside Out در هشتاد و هشتمین دوره جوایز اسکار موفق شد جایزه بهترین انیمیشن را به دست آورد.

پس از گذشت ۹ سال، پیکسار در سال گذشته میلادی Inside Out 2 را اکران کرد که درست مانند قسمت اول با تحسین منتقدان مواجه شد. با بزرگ‌تر شدن شخصیت رایلی، احساسات جدیدی وارد داستان شدند تا با روایتی چندلایه و متفاوت رو‌به‌رو باشیم. حالا درحالی که ساخت سومین قسمت از فرنچایز Inside Out تا به امروز به صورت رسمی تایید نشده است، طبق گزارش The Direct این انیمیشن در مرحله ایده‌پردازی قرار دارد تا طرح اولیه فیلم‌نامه نوشته شود.

در حال حاضر اطلاعات بیشتری از این انیمیشن منتشر نشده و طرفداران Inside Out باید زمان بیشتری منتظر بمانند.