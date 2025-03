پوستر‌های جدیدی از سریال The Wheel of Time منتشر شد

با توجه به زمان کمی که تا انتشار فصل سوم سریال The Wheel of Time مانده پوستر‌های جدیدی از شخصیت‌های این سریال منتشر شده است. گفته شده است که در فصل سوم سریال The Wheel of Time گروهی از شخصیت‌های جدید حضور خواهند داشت تا بخش تازه‌ای از داستان این سریال جذاب را روایت کنند. […]

پوستر‌های جدیدی از سریال The Wheel of Time منتشر شد علی بهنیا ۰۹:۰۹ ۱۴۰۳/۱۲/۱۲

با توجه به زمان کمی که تا انتشار فصل سوم سریال The Wheel of Time مانده پوستر‌های جدیدی از شخصیت‌های این سریال منتشر شده است. گفته شده است که در فصل سوم سریال The Wheel of Time گروهی از شخصیت‌های جدید حضور خواهند داشت تا بخش تازه‌ای از داستان این سریال جذاب را روایت کنند. پوسترهای منتشر شده از فصل سوم سریال The Wheel of Time هنرمندانی از جمله جاشا استرادووسکی در نقش رند الثور، آیولا اسمارت در نقش آویندا، مادلین مدن در نقش اگوین، دنیل هنی در نقش لان و رزمند پایک در نقش مویرین را نمایش می‌دهند که قرار است به بیابان آیل سفر کنند. هر پنج پوستر یک محیط بیابانی را نمایش می‌دهند که در آن بخش‌هایی از شخصیت‌ها به شن و خاک تبدیل شده ‌است. در ادامه می‌توانید این پوسترها را مشاهده کنید: اخبار سینما ، تصاویر فیلم و سریال ، فیلم و سریال Barney Harris, Rosamund Pike, The Wheel of Time منبع متن: gamefa