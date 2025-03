بالاخره تریلر و پوستر پارت دوم انیمه سینمایی Haikyu منتشر شد و عنوان این پارت Haikyu the Movie: VS The Little Giant خواهد بود.

پخش انیمه سریالی Haikyu از سال ۲۰۱۴ آغاز و تا سال ۲۰۲۰ ادامه داشت. پارت اول سینمایی آن با عنوان HAIKYU: The Dumpster Battle در سال ۲۰۲۴ منتشر شد. تریلر پارت دوم با عنوان Haikyu the Movie: VS The Little Giant منتشر شده که می‌توانید در ادامه آن را تماشا کنید.

پوستر جدید این انیمه را نیز مشاهده کنید:

