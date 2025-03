جایزه اسکار بهترین انیمیشن به Flow رسید

در مراسم اسکار ۲۰۲۵، انیمیشن سینمایی Flow موفق شد تا جایزه اسکار بهترین انیمیشن را کسب کند.

در ۹۷ مین مراسم اسکار، اندرو گارفیلد و گلدی هاون به روی صحنه آمدند تا برنده جایزه بهترین انیمیشن سال را اعلام کنند. نامزدهای این بخش شامل انیمیشن بسیار تحسین شده و پرفروش Inside Out 2، انیمیشن Flow، انیمیشن Memoir of a Snail از فیلمساز استرالیایی، انیمیشن Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl از نتفلیکس و انیمیشن محبوب The Wild Robot بوده است.

در نهایت نیز انیمیشن سینمایی Flow موفق شد تا جایزه اسکار بهترین انیمیشن سال را از آن خودش کند. این انیمیشن توسط انیماتور لتونیایی گینتس زیلبالودیس در مدت زمان پنج سال ساخته شده است. بودجه این انیمیشن ۳.۶ میلیون دلار بوده که در گیشه جهانی به فروش ۲۰ میلیون دلاری دست پیدا کرد.

منبع: collider