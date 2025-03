در مراسم اهدای جوایز اسکار ۲۰۲۵ شاهد نوعی اجرای خاص از مارگارت کوالی بودیم که در آن او استعدادش را به عنوان خانم باند احتمالی در فیلم‌های آینده‎‌ی مجموعه‌ی جیمز باند به نمایش گذاشت.

در برنامه‌ی مرتبط با مجموعه‌ی جیمز باند در مراسم اسکار علاوه بر مارگارت کوالی هنرمندانی مانند دوجا کت، ری و لیسا از گروه بلک‌پینک نیز اجرا داشتند. در طول این اجرا کوالی با گروهی از مردان رقصید که لباس کلاسیک و رسمی جیمز باند را به تن داشتند. این رقص آغازگر پخش مجموعه‌ای از تم‌های مشهور جیمز باند بود. در ادامه‌ی نمایش لیسا از سقف پایین آمد و آهنگ Live and Let Live از Wings را اجرا کرد. سپس دوجا کت آهنگ Diamonds Are Forever از شرلی بسی را اجرا کرد و در نهایت، ری با اجرای آهنگ Skyfall از ادل این بخش را به پایان رساند.

این اجرا پس از اعلام شگفت‌انگیزی صورت گرفت که خبر از کناره‌گیری بروکلی و ویلسون از تهیه‌کنندگی فیلم‌های جیمز باند می‌داد و به این ترتیب کنترل این مجموعه رسماً به استودیوی MGM آمازون منتقل شد. همچنین اعلام شد این توافق به استودیوی MGM آمازون و این دو تهیه‌کننده اجازه می‌دهد که یک شرکت مشترک برای نگهداری حق مالکیت معنوی فرنچایز باند تأسیس کنند.

هر سه طرف همچنان سهام‌داران مشترک فرنچایز باند خواهند ماند، اما اکنون استودیوی MGM آمازون کنترل خلاقانه‌ی این مجموعه را بر عهده خواهد گرفت که امتیازی است که پیش از این در دست بروکلی و ویلسون بود. ویلسون در بیانیه‌ای اعلام کرد که از تیم تولید فیلم‌های جیمز باند کنار می‌رود تا بیشتر روی پروژه‌های هنری و خیریه تمرکز کند، در حالی که برکلی اعلام کرد که به پروژه‌های دیگری خواهد پرداخت.

مایکل جی. ویلسون در بیانیه‌ای گفت:

با توجه به دوران نزدیک به ۶۰ ساله‌ام در تولید فیلم‌های جیمز باند، از این پس می‌خواهم روی پروژه‌های هنری و خیریه تمرکز کنم. بنابراین، باربارا و من موافقیم که اکنون وقت آن است که شریک مورد اعتماد ما استودیوی MGM آمازون مجموعه‌ی جیمز باند را هدایت کند.

باربارا بروکلی در ادامه‎‌ی این سخنان گفت:

زندگی من وقف حفظ و گسترش میراث فوق‌العاده‌ای بوده که پدرم کوبی بروکلی به مایکل و من سپرده است. من افتخار داشته‌ام که با چهار بازیگر فوق‌العاده‌ای که نقش جیمز باند را ایفا کرده‌اند و هزاران هنرمند برجسته‌‌ی دیگر در صنعت سینما همکاری کنم. حالا که فیلم No Time to Die به پایان رسیده، احساس می‌کنم وقت آن است که روی پروژه‌های دیگرم تمرکز کنم.

منبع: comingsoon