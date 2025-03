در مراسم اسکار ۲۰۲۵ مایکی مدیسون با وجود رقبای بزرگ دیگری مانند دمی مور جایزه‌ی بهترین بازیگر زن را دریافت کرد.

در نود و هفتمین مراسم اهدای جوایز اسکار با توجه به حضور نامزدهایی همچون فرناندا تورس (فیلم I’m Still Here)، دمی مور (فیلم The Substance)، کارلا سوفیا گاسکون (فیلم Emilia Pérez) و سینتیا اریوو (فیلم Wicked)، مایکی مدیسون برای ایفای نقشش در فیلم Anora برنده‌ی جایزه‌ی بهترین بازیگر زن شد. در حالی که همه نامزدها بازی‌های قابل‌ توجهی ارائه کردند، دمی مور در اکثر پیش‌بینی‌ها برای بازی در نقش الیزابت اسپارکل در فیلم ترسناک The Substance پیشتاز بود.

اخبار سینما ، اسکار ، فیلم و سریال ، نمایشگاه و جشنواره

Anora, Demi Moore, Emilia Pérez, Mikey Madison

منبع متن: gamefa