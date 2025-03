تریلر جدید منتشر شده از انیمه‌ی The Dinner Table Detective در کنار نمایش بخش‌هایی از داستان این انیمه به رونمایی از آهنگ پایانی این انیمه نیز می‌پردازد.

تریلر جدید منتشر شده از انیمه‌ی کارآگاه میز شام به برخی سوالات طرفداران در مورد این انیمه پاسخ داده است. این تریلر ضمن رونمایی از تاریخ شروع پخش این انیمه‌ی سریالی از موسیقی تیتراژ پایانی آن نیز پرده برداری کرد که آهنگ Rhapsody از بیلی بو است. همچنین برخی از بازیگران حاضر در این انیمه نیز اعلام شدند:

ریکو با صداپیشگی کانا هانازاوا (میتسوری در انیمه‌ی Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba)

کاگیاما با صداپیشگی یوکی کاجی (ارِن در انیمه Attack on Titan)

کازاماتسوری با صداپیشگی مامورو میانو (دازای در انیمه Bungo Stray Dogs)

در ادامه می‌توانید تریلر منتشر شده از این عنوان را مشاهده کنید:

انیمه‌ی کارآگاه میز شام بر اساس رمان‌های توکویا هیگاشیگاوا ساخته شده است و میتسیوکی ماسوهارا (کارگردان Ace of the Diamond) کارگردانی آن را در استودیوی MADHOUSE بر عهده دارد. همچنین در ساخت این پروژه ماریکو کونیساوا (نویسنده‌ی Bartender Glass of God)، ایزومی کاواتا (در نقش طراح شخصیت ها) و تاکشی هاما (آهنگساز Maoyu: Archenemy & Hero) او را همراهی خواهند کرد.

داستان این انیمه درباره‌ی ریکو وارث گروه بین‌المللی هوشویی است که به عنوان یک کارآگاه تازه‌کار در اداره پلیس کونیتاچی کار می‌کند و زیر نظر وارث شرکت کازاماتسوری موتور قرار دارد. در حالی که آنها با هم پرونده‌های دشواری را حل می‌کنند، ریکو اغلب با خدمتکار و راننده‌اش کاگیاما مشورت می‌کند که فقط پس از صرف شام به او در یافتن راه‌حل‌های درست کمک می‌کند.

پخش انیمه‌ی The Dinner Table Detective در تاریخ ۴ آوریل ۲۰۲۵ (۱۵ فروردین) شروع خواهد شد.

