نقد و بررسی فیلم Heretic | دنیای عدم قطعیت

فیلم Heretic، اثری جدید از کمپانی خلاق A24 است که اسکات بک و برایان وودز کارگردانی آن را برعهده دارند. نقش‌آفرینی «هیو گرنت» در این فیلم، مورد توجه جوایز گوناگونی همچون گلدن‌گلوب و بفتا قرار گرفته است.

سه‌خطی: دو میسیونر (نوعی مبلغ دینی) جوان با وارد شدن به خانۀ آقای رید شیطانی، در دام موش و گربه بازی مرگبار او می‌افتند. آنها که در حال به چالش کشیده‌شدن اعتقادات خود هستند؛ اگر می خواهند زنده بمانند باید به ایمان خود روی آورند.

کمپانی A24 که زمان زیادی از تأسیس آن نمی‌گذرد یکی از بهترین استودیوهای فیلمسازی حال حاضر است و با بودجه‌ای اندک، فیلم‌های خلاقانه، نوآورانه و جذابی را مهیا می‌کند. برای اینکه بهتر با این کمپانی آشنا شوید کافی است به تعدادی از فیلم‌هایی که در سال ۲۰۲۴ این کمپانی به روی پردۀ سینما برد؛ نگاهی بیندازید. فیلم The Brutalist که یکی از مهم‌ترین فیلم‌های سال در فصل جوایز است، فیلم Babygirl با نقش‌آفرینی نیکول کیدمن، فیلم Queer با نقش‌‎آفرینی دنیل کریگ، فیلم We Live in Time درام -عاشقانه‌ای متفاوت با نقش‌آفرینی اندرو گارفیلد و فلورنس پیو، A Different Man که سباستین استن را به جایزۀ گلدن‌گلوب امسال رساند، فیلم Sing Sing، سومین قسمت از سه‌گانه X با نام MaXXXine که بنده به نقد و بررسی آن پرداختم، Civil War با حضور انبوهی از ستارگان در فیلم جدید الکس گارلند، Love Lies Bleeding با نقش‌آفرینی کریستن استوارت و چندین و چند مستند و فیلم قابل توجه دیگر که این کمپانی با بودجه‌ای اندک امسال به روی پرده برد. فیلم Heretic هم یکی دیگر از همین فیلم‌ها است که توانسته تنها با بودجۀ ۱۰ میلیون دلاری فروشی نزدیک به ۶۰ میلیون دلار داشته باشد و توجه مخاطبان و منتقدان را هم جلب کند.

یکی از دلایل جذابیت فیلم‌های کمپانی A24 حمایت از کارگردانان مستعد و خلاق است. کارگردانان فیلم Heretic، اسکات بک و برایان وودز هستند که نامشان حتما به گوش شما خورده است چرا که هر دو از نویسندگان و خالقان سری فیلم «یک مکان ساکت» – A Quiet Place هستند که بدون شک از بهترین فیلم‌های ژانر وحشت در دهۀ گذشته بوده است. اکنون بک و وودز در یک کار مشترک دیگر به عنوان نویسنده و کارگردان فیلم Heretic را ساخته‌اند که به کلیشه‌های ژانر وحشت بسنده نکرده است و سعی کرده با تمی دینی و مذهبی، چیزی مهم‌تر از شوک و سرگرمی برای ارائه داشته باشد.

بزرگترین نقطه قوت فیلم Heretic این است که گام اول را به درستی هر چه تمام‌تر برمی‌دارد. فیلم با نمایی از کوه در میان ابر آغاز می‌شود که سپس می‌بینیم دو دختر جوان روی نیمکتی نشسته‌اند و دربارۀ مسائل زناشویی صحبت می‌کنند. سپس متوجه می‌شویم که این دو دختر با نام‌های خواهر بارنز (سوفی تاچر) و خواهر پاکستون (کلوئی ایست) دو میسیونر (مبلغ مذهبی مسیحی) هستند که قرار است تبلیغ دین مسیحیت و بالاخص شاخۀ مورمون‌ها را انجام دهند. آن دو دربارۀ مسائل مختلفی با یکدیگر گفتگو می‌کنند و می‌بینیم که مردم هیچ میلی به صحبت آن‌ها نشان نمی‌دهند و حتی یکی از افراد، خواهر پاکستون را تحقیر می‌کند. افتتاحیۀ درخشان Heretic ما را امیدوار به تماشای فیلمی دیدنی می‌کند. چرا که دو شخصیت دختر حالا به خوبی برای بیننده ساخته شده‌اند؛ ما هم شغل آنها را می‌دانیم، هم اعتقادات آنها را می‌شناسیم، هم خصلت‌های آن‌ها آشنا شده‌ایم و هم رابطۀ میان این دو دختر جوان را درک کرده‌ایم.

انتخاب سردبیر ، فیلم و سریال ، مقالات سینما ، نقد و بررسی فیلم و سریال

َA24, Bryan Woods, Heretic, Hugh Grant, Scott Beck

منبع متن: gamefa