تریلر جدیدی از فیلم The Woman in the Yard منتشر شد

تریلر جدید منتشر شده از فیلم The Woman in the Yard صحنه‌هایی هیجان‌انگیز از این فیلم ترسناک را به نمایش می‌گذارد.

یونیورسال پیکچرز تریلر جدیدی از فیلم ترسناک The Woman in the Yard منتشر کرده که به کارگردانی ژائومه کولت-سرا ساخته شده است. این کارگردان پس از مدت زمانی که در پروژه‌هایی مانند Carry-On و Black Adam گذراند با ساخت این فیلم به ژانر ترسناک بازگشته است.

تریلر جدید فیلم The Woman in the Yard بدون اینکه اطلاعات زیادی را فاش کند به سرعت مقدمه‌ای از داستان فیلم را نمایش می‌دهد. رامونا (با بازی ‫دانیل ددوایلر) پس از مرگ همسرش تنها می‌خواهد از کودکانش مراقبت کند و زندگی آرامی داشته باشد اما زمانی که متوجه می‌شود یک زن عجیب در حیاط خانه نشسته است همه چیز تغییر می‌کند. این روح شیطانی ادعا می‌کند که همه چیز را درباره رامونا و فرزندانش می‌داند و حتی به او می‌گوید که برای دیدار آنها احضار شده است.

دانلود ۷۲۰ دانلود ۱۰۸۰

The Woman in the Yard تنها یکی از داستان‌هایی است که توسط شرکت Blumhouse Productions در دست ساخت است. طبق اطلاعات موجود این شرکت امسال چند فیلم دیگر را نیز منتشر خواهد کرد. یک از این آثار فیلم M3GAN 2.0 است که با بازی الیسون ویلیامز و امی دونالد ساخته شده است. همچنین در فصل تعطیلات شاهد اکران فیلم Five Nights at Freddy’s 2 توسط این شرکت خواهیم بود که به کارگردانی اما تامی ساخته شده و داستان بازی‌ ویدیویی‌ای با همین نام را روایت می‌کند.

فیلم The Woman in the Yard قرار است در تاریخ ۲۸ مارس (۸ فروردین) در سینماها اکران شود.

منبع: collider