فصل پنجم سریال Only Murders in the Building در دست ساخت است

فصل پنجم سریال Only Murders in the Building در دست ساخت است علی بهنیا ۲۲:۴۶ ۱۴۰۳/۱۲/۱۳

طبق گزارش منتشر شده تولید فصل پنجم سریال Only Murders in the Building دوباره آغاز شده است و به نظر می‌رسد در آینده‌ی نزدیک باید منتظر انتشار آن باشیم. فصل پنجم سریال Only Murders in the Building رسماً وارد مرحله‌ی تولید شده است تا طرفداران بار دیگر شاهد ادامه‌ی این سریال محبوب معمایی کمدی باشند. پس از موفقیت فصل‌های قبلی Hulu با تصمیمی جسورانه‌ این سریال را برای فصل پنجم تنها پس از پخش دو قسمت از فصل چهارم تمدید کرد. سلنا گومز که در این سریال نقش میبل مورا را بازی می‌کند با به اشتراک‌ گذاشتن پستی در شبکه‌های اجتماعی، خوشحالی‌اش را از بازگشت به صحنه‌ی فیلم‌برداری این سریال در کنار بازیگران دیگری از جمله مارتین شورت و استیو مارتین ابراز کرد. حساب‌های رسمی این سریال در شبکه‌های اجتماعی نیز این خبر را جشن گرفتند و با اعلام تمدید سریال برای یک فصل دیگر طرفداران را خوشحال کردند. سریال Only Murders in the Building قرار است در فصل پنجم داستانی را روایت کند که طرفداران انتظارش را ندارند تا تازگی و جذابیتش را هم‌چنان حفظ کند. یکی از مهم‌ترین تحولات این فصل معرفی شخصیت جدیدی به نام سوفیا کاکیملیو است که همسر یک تاجر گمشده است و تیا لئونی نقش آن را ایفا خواهد کرد. این خط داستانی جدید قرار است نمای تازه‌ای از دنیای زیرزمینی نیویورک را ارائه دهد که در فصل‌های قبلی چندان به آن پرداخته نشده بود. همچنین دن فوگلمن تهیه‌کننده‌ی اجرایی این سریال از گنجاندن رویدادهای جاری شهر در این فصل خبر داده و اعلام کرده است در فصل پنجم شاهد حضور بازیگران مهمان برجسته‌‌ای خواهیم بود. منبع: rotten tomatoes / yahoo lifestyle

