تریلر نهایی سریال Daredevil: Born Again منتشر شد

تریلر نهایی سریال Daredevil: Born Again منتشر شده که می‌توانید آن را در ادامه تماشا کنید. مدت زیادی تا پخش سریال Daredevil: Born Again باقی نمانده و بینندگان بالاخره می‌توانند این سریال را تماشا کنند. سریال Daredevil: Born Again ادامه‌ی سریال Daredevil است که از نتفلیکس پخش می‌شد و داستان وکیل نابینایی را روایت می‌کند […]