هیدکی کامیا، بنیانگذار سابق PlatinumGames و کارگردان عناوینی مانند Bayonetta ،Devil May Cry، اعلام کرد که هنوز می‌خواهد روزی بازی لغو شده Scalebound را دوباره توسعه دهد. کارگردان سابق فرنچایزهایی مانند The Bayonetta ،Devil May Cry و Okami، بیش از یک سال پیش استودیوی PlatinumGames را ترک کرده و در حال حاضر روی دنباله جدیدی […]

هیدکی کامیا از علاقه خود به توسعه دوباره عنوان کنسل شده Scalebound می‌گوید رضا شیرمردی ۰۰:۴۸ ۱۴۰۳/۱۲/۱۴