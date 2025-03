شایعه: Call of Duty 2026 برای کنسول نسل بعدی Xbox در دست ساخت قرار دارد

TheGhostOfHope، منبع داخلی مشهور سری COD، از طریق توییتر پست جدیدی را منتشر کرد و در آن مدعی شد بازی Call of Duty 2026 همان Modern Warfare 4 خواهد بود که برای کنسول نسل بعدی Xbox در دست ساخت قرار دارد. او سپس فاش کرد که فصل سوم Black Ops 6 تا آوریل ۲۰۲۵ تاخیر خورده است.

Hope همچنین متذکر شد که عنوان سال ۲۰۲۶ برای کنسول‌های نسل قبلی توسعه نمی‌یابد و در حقیقت برای نسل بعد Xbox منتشر می‌شود. اگر این شایعه حقیقت داشته باشد، ما اولین نشانه‌ها از عرضه کنسول نسل بعدی Xbox در پاییز ۲۰۲۶ را دریافت کرده‌ایم. همچنین وی فاش کرد که MW4 با رابط کاربری بسیار شبیه به آثار کلاسیک عرضه خواهد شد و برخی مشکلات جدی موتورگرافیکی که در MW2 شاهد آن‌ها بودیم را برطرف می‌کند.

شرکت Activision تا به این لحظه هیچ اطلاعاتی از Call of Duty 2026 یا حتی Call of Duty 2025 به اشتراک نگذاشته است، اما با توجه به گزارش‌های قبلی، Call of Duty بعدی ادامه‌ای بر Black Ops 2 خواهد بود که توسط Treyarch Games مراحل توسعه را طی می‌کند. گفته می‌شود که استودیوی Sledgehammer Games در حال ساخت Call of Duty 2027 است و Infinity Ward در سال ۲۰۲۶، عنوان Modern Warfare 4 را عرضه خواهد کرد.