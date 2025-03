تاریخ اکران فیلم بدون عنوان جردن پیل اعلام شد

یونیورسال به‌طور رسمی تاریخ انتشار فیلم جدید جردن پیل را که هنوز نامی ندارد، ۲۳ اکتبر ۲۰۲۶ (۱ آبان ۱۴۰۵) اعلام کرده است. انتظار می‌رود که تولید این فیلم در سال ۲۰۲۵ آغاز شود.

یونیورسال در ابتدا برنامه‌ریزی کرده بود که چهارمین فیلم بی‌نام پیل را در تاریخ ۲۵ دسامبر ۲۰۲۴ اکران کند. قرار بود فیلم‌برداری آن در تابستان انجام شود، اما اعتصاب قریب‌الوقوع نویسندگان و بازیگران باعث شد این برنامه دستخوش تغییر شود. در نهایت، یونیورسال این فیلم را از لیست اکران‌های ۲۰۲۴ خود حذف کرد.

اخیراً گزارش شده که پیل مسیر تارانتینو را در پیش گرفته و این فیلم در واقع کاملاً متفاوت از پروژه‌ای است که قبل از اعتصابات سال گذشته قصد ساخت آن را داشت.

همانند سایر پروژه‌های او، این فیلم نیز در نهایت رازداری ساخته می‌شود و احتمالاً تا زمان اکران هیچ اطلاعاتی درباره آن نخواهیم داشت. همچنین هنوز مشخص نیست چه بازیگرانی در آن حضور خواهند داشت. شایعاتی مبنی بر حضور جانل مونه، سلنا گومز، رجینا هال، استیون یون و دنیل کالویا در این پروژه منتشر شده بود، اما منابع معتبری آن را تأیید نکردند.

برخی گمانه‌زنی کرده‌اند که ممکن است این فیلم دنباله‌ای برای Get Out باشد، اما بعید به نظر می‌رسد. پیل همچنین اشاره کرده بود که علاقه‌مند به ساخت دنباله‌ای برای Nope است، اما احتمال این هم کم است. به نظر می‌رسد که این پروژه یک داستان کاملاً جدید باشد و تاریخ اکران در ماه اکتبر هم نشان می‌دهد که احتمالاً یک فیلم ترسناک، درست به‌موقع برای هالووین خواهد بود.

پیل فیلم‌سازی بااستعداد است که مهارت‌های فوق‌العاده‌ای پشت دوربین دارد و آینده‌ای درخشان پیش روی خود می‌بیند. فیلم Get Out در سال ۲۰۱۷ او را به شهرت رساند و فیلم‌های بعدی‌اش، Us و Nope، اگرچه موفقیت مشابهی نداشتند، اما جسورانه و جالب توجه بودند. هر پروژه‌ای که او در آینده انجام دهد، ارزش دنبال کردن خواهد داشت.

منبع: worldofreel