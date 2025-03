لوسی هالیدی در سریال The Testaments حضور خواهد داشت

لوسی هالیدی در سریال The Testaments حضور خواهد داشت علی بهنیا ۱۰:۰۳ ۱۴۰۳/۱۲/۱۴

طبق اخبار منتشر شده در سریال The Testaments که ادامه‌ای برای سریال The Handmaid’s Tale است لوسی هالیدی یکی از نقش ‌های اصلی را بر عهده خواهد داشت. لوسی هالیدی (بازیگر سریال Blue Jean) به عنوان یکی از نقش‌های اصلی در کنار چیس اینفینیتی و آن داود در دنباله‌ی سریال The Handmaid’s Tale حضور دارد که برای پخش از Hulu ساخته شده است. همانند سریال قبلی سریال The Testaments نیز بر اساس رمانی از مارگارت آتوود و به تهیه کنندگی بروس میلر ساخته خواهد شد. وقایع این سریال ۱۵ سال پس از وقایع The Handmaid’s Tale اتفاق می‌افتد و داستان زندگی سه زن به نام‌های لیدیا (با بازی آن داود)، اگنس (با بازی چیس اینفینیتی) و دیزی (با بازی لوسی هالیدی) را دنبال می‌کند که با کشف اسرار گیلعاد و مقاومت علیه رژیمش سرنوشت‌شان به هم گره می‌خورد. در این سریال شخصیت دیزی که نقشش را لوسی هالیدی بازی می‌کند، یک نوجوان کانادایی است که وقتی پی می‌برد با جمهوری گیلعاد ارتباط دارد زندگی‌اش دگرگون می‌شود. همچنین طبق گزارش خبرگزاری ددلاین، امیدواریم الیزابت ماس همانند سریال قبلی در The Testaments حضور داشته باشد تا ارتباط میان کاراکتر‌های سریال را تقویت کند. بروس میلر به همراه وارِن لیتلفیلد و استیو استارک که تهیه‌کنندگی The Handmaid’s Tale را نیز بر عهده داشتند با همکاری استودیوی ام‌جی‌ام به تولید این پروژه خواهد پرداخت. منبع: deadline

منبع متن: gamefa