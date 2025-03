تریلر گیم‌پلی The Relic: First Guardian مبارزات و دشمنان را نشان می‌دهد

استودیوی Project Cloud Games تریلر جدیدی از The Relic: First Guardian، اثر پسا آخرالزمانی سولزلایک، منتشر کرد که به مبارزات، سلاح‌ها و دشمنان می‌پردازد. تریلر جدید را در ادامه می‌توانید تماشا کنید: بازی The Relic: First Guardian که ابتدا در سال ۲۰۲۱ معرفی شده بود، در سرزمینی تخریب شده به نام Arsiltus روایت می‌شود. شما […]