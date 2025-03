نقدها و نمرات بازی Split Fiction منتشر شدند

نقدها و نمرات بازی Split Fiction در حال انتشار هستند. با بخش نتیجه‌گیری برخی از بررسی‌ها همراه باشید.

در ادامه خلاصۀ برخی بررسی‌های منتشر شده را مطالعه می‌کنید:

Inverse 10/10

IGN 9/10

VGC 8/10

Split Fiction از نظر بصری جلوتر از عنوان قبلی استودیوی Hazelight، یعنی It Takes Two، است اما از نظر مکانیک‎‌های گیم‌پلی، این دو به مانند یکدیگر هستند. بازی در لحظات متعدد به دلیل جابه‌جایی میان دو محیط متفاوت، خطر تکراری شدن را حس می‌کند، اما تغییرات متوالی مکانیک‌های گیم‌پلی و داستان‌های جانبی مختلف، باعث می‌شوند تا در امان بماند. اگرچه نمی‌توان در مورد خط اصلی داستان چنین چیزی را گفت.

Hardcore Gamer 7/10

Split Fiction یک تجربه غنی‌تر و کوتاه‌تر است و اگرچه اصالت یا تنوع It Take Two را ندارد، اما همچنان موفق می‌شود تا تجربه‌ای درگیرکننده و جذاب را برای هر دو پلیر ارائه دهد.