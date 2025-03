فیلم Captain America: Brave New World هنوز به سختی در تلاش برای جبران هزینه‌ها است

گزارش‌های منتشر شده از این موضوع خبر می‌دهند که فیلم Captain America: Brave New World هنوز به مرحله‌ی سوددهی نرسیده است و به سختی در تلاش برای جبران هزینه‌ها است. اگرچه مارول در سال ۲۰۲۵ پروژه‌های بزرگی مثل Daredevil: Born Again و Fantastic Four را در دست دارد به نظر می‌رسد فیلم Captain America یک […]