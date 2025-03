بودجه فیلم Thunderbolts مشخص شد

به تازگی بودجه حدودی فیلم مورد انتظار Thunderbolts مشخص شده است.

پس از مسیر پر فراز و نشیب مارول در فاز پنجم دنیای سینمایی خود، این ماجراجویی با فیلم Thunderbolts به پایان خواهد رسید تا فاز ششم MCU در تابستان امسال با The Fantastic Four: First Steps آغاز شود. حالا درحالی که مدت زمان زیادی با اکران Thunderbolts فاصله نداریم، طبق اطلاعاتی که اکانت Marvel Uptades به دست آورده، بودجه این فیلم بین ۱۱۰ میلیون دلار تا ۱۸۰ میلیون دلار تخمین زده شده است. در مقایسه با دیگر آثار مارول، فیلم Captain America: Brave New World که هم‌اکنون درحال اکران است بودجه‌ای ۱۸۰ میلیون دلاری دارد و فیلم Deadpool & Wolverine با بودجه ۲۰۰ میلیون دلاری ساخته شد.

سکان کارگردانی فیلم Thunderbolts در دستان جیک شرایر بوده که سابقه ساخت آثاری مانند Paper Towns و تعدادی از اپیزودهای سریال Beef را در کارنامه خود دارد. از بازیگران این اثر نیز می‌توان به فلورنس پیو، سباستین استن، دیوید هاربر، وایت راسل، اولگا کوریلنکو و جولیا لوئی درایفوس اشاره کرد.

فیلم Thunderbolts برای اکران در ۲ مه ۲۰۲۵ (۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۴) برنامه‌ریزی شده است.