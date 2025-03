نیل پاتریک هریس به جمع بازیگران سریال Dexter: Resurrection پیوست

طبق اخبار منتشر شده، نیل پاتریک هریس به عنوان بازیگر مهمان در سریال Dexter: Resurrection حضور خواهد داشت.

سریال Dexter: Resurrection دنباله‌ای برای سریال Dexter: New Blood و اسپین‌آفی از سریال جنایی معروف Dexter است. هریس در این سریال نقش شخصیتی به نام لاول را بازی خواهد کرد و به جمع بازیگران معروفی چون اوما تورمن، جیمز رمار و پیتر دینکلیج خواهد پیوست. هاریس که به خاطر توانایی‌اش در بازی در نقش‌های کمدی در سریال‌هایی مثل How I Met Your Mother شهرت زیادی به دست آورده، در سال‌های اخیر به نقش‌های دراماتیک نیز پرداخته و در فیلم‌هایی چون Gone Girl و The Matrix Resurrections درخشیده است. انتظار می‌رود توانایی او در بازیگری او را به یکی از شخصیت‌های ارزشمند در دنیای دکستر تبدیل کند.

