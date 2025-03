ورود هوش مصنوعی به صنعت سینمای هالیوود، بحث‌های داغی را به راه انداخته است.

فیلم‌هایی مانند Civil War و Late Night with the Devil به دلیل استفاده از هوش مصنوعی در ساخت و تبلیغات خود، با واکنش‌های متفاوتی روبرو شدند. از طرفی، نگرانی‌های جدی در میان بازیگران سیاهی‌لشکر وجود دارد که معتقدند هوش مصنوعی می‌تواند جایگزین مشاغل آن‌ها شود. در این میان، پویا شهبازیان، تهیه‌کننده فیلم Divergent با تأسیس استودیوی فیلم‌سازی مبتنی بر هوش مصنوعی، قصد دارد تحولی در این عرصه ایجاد کند. او وعده تولید فیلم‌هایی با بودجه‌های بسیار پایین را داده و اولین تصاویر از پروژه‌های خود را نیز منتشر کرده است.

بر اساس گزارش منتشر شده در هالیوود ریپورتر، یک استودیوی فیلم‌سازی هوش مصنوعی به نام Staircase Studios AI توسط شهبازیان تاسیس شده است. این استودیو مدعی است که با استفاده از نرم‌افزار فورواردموشن، قادر به تولید فیلم‌هایی با کیفیت نزدیک به استودیویی خواهد بود. این استودیو که در زمینه‌های فیلم، تلویزیون و بازی فعالیت می‌کند، قصد دارد فیلم‌های تولید شده با هوش مصنوعی را با بودجه‌ای کمتر از ۵۰۰,۰۰۰ دلار برای هر فیلم بسازد و انتظار دارد در بازه زمانی سه تا چهار سال آینده، مجموعاً ۳۰ فیلم با بودجه پایین تولید کند.

شهبازیان همچنین در خصوص هدف استودیوهای پلکان بیانیه‌ای ارائه کرد: «پس از ۱۵ سال فعالیت و فروش ۱۵۰ پروژه به سیستم استودیویی، شاهد ناکارآمدی‌های بسیار زیادی بوده‌ام که ادامه روند فعلی را غیرممکن می‌سازد. در طول سال گذشته، تمرکز خود را بر ادغام استفاده اخلاقی از هوش مصنوعی با کم‌بهره‌برداری‌ترین منابع صنعت خود قرار داده‌ام؛ داستان‌های نادیده‌گرفته‌شده‌ای که توسط نویسندگان و کارگردانان مستعد منتظر ساخت هستند.»

استودیوهای نوپای Staircase Studios AI که در زمینه هوش مصنوعی فعالیت می‌کنند، به زودی با اکران فیلم The Woman With Red Hair اولین گام خود را در عرصه سینما برخواهند داشت. این فیلم در ژانر درام، زندگی واقعی یوهانا هانی شافت، مبارز شجاع و قاتل جنگ جهانی دوم را به تصویر می‌کشد. تدی نیوتن، مدیر سابق پیکسار، مسئولیت طراحی شخصیت‌های این فیلم را بر عهده دارد و آلفرد گیمنو، انیماتور برجسته و برنده جایزه امی که در فیلم پاندای کونگ‌فوکار نیز حضور داشته، طراحی‌ها و آثار هنری این پروژه را خلق کرده است. مایا-نیکا بیولی، بازیگر جوان و تازه‌وارد، به همراه لیندر ویوی، جفری برتون و انگوس کسل-داتی، گروه صداپیشگان این اثر را تشکیل می‌دهند و صدای شخصیت اصلی را اجرا خواهند کرد.

علاوه بر The Woman With Red Hair، استودیوهای Staircase در حال حاضر مشغول پیش‌تولید دومین فیلم بلند خود با عنوان Every Living Creature هستند. این فیلم یک تریلر ماجراجویی انیمیشنی است که توسط برنی سو کارگردانی می‌شود و فیلمنامه اقتباسی آن را جی. آر. آرلانو، نویسنده فیلم به نگارش درآورده است.

پیش‌بینی می‌شود که فیلم The Woman With Red Hair در فصل تابستان به روی پرده سینماها برود. تا آن زمان، علاقه‌مندان می‌توانند اولین پیش‌نمایش پنج دقیقه‌ای از این فیلم جدید را تماشا کنند:

منبع: comingsoon