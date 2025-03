بازی Marvel 1943: Rise of Hydra برای عرضه در کریسمس ۲۰۲۵ برنامه‌ریزی شده است

طی مصاحبه‌ای جدید، یکی از صداپیشگان Marvel 1943: Rise of Hydra به بازه انتشار این عنوان اشاره کرد. Khary Payton، صداپیشه عنوان مورد انتظار Marvel 1943: Rise of Hydra، در گفت‌وگویی با رویس میلهیم از The Direct، اعلام کرد که این بازی برای عرضه در کریسمس ۲۰۲۵ برنامه‌ریزی شده است. او در این باره گفت: […]