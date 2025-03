پلی استیشن تعدیل نیروی بیشتری به دنبال کنسل شدن عناوین سرویس محور خود خواهد داشت

پلی استیشن پس از لغو چندین بازی سرویس محور، با اخراج‌های بیشتری در استودیو‌های خود روبرو شده است. این اخراج‌ها در چارچوب بازسازی استودیوهای آمریکایی سونی صورت می‌گیرد، به‌طوری که تعداد نامعلومی از کارکنان استودیوی Visual Arts، مستقر در شهر سن‌دیگو، این هفته از کار برکنار خواهند شد.

استودیوی Visual Arts از توسعه بازی‌های فرست پارتی پلی استیشن (از جمله ریمستر بازی The Last of Us) پشتیبانی می‌کرد و در حالی که این تعدیل نیروی جدید، شامل کارکنانی است که در پروژه‌های متعددی، از جمله بازی لایو سرویسی که اخیراً توسط Bend Studio لغو شده بود، مشارکت داشتند؛ Kotaku گزارش داده است که این اخراج‌ها گسترده‌تر از آنچه تصور می‌شد صورت گرفته‌اند.

این اخبار، در پی لغو شدن چندین پروژه لایو سرویس توسط سونی، منتشر شده است. از این پروژه‌ها، می‌توان به عنوان معرفی نشده شرکت Bend، توسعه‌دهنده‌ Days Gone و بازی دیگری از استودیوی Bluepoint که گفته می‌شود در جهان سری God of War روایت می‌شد، اشاره کرد.

علاوه بر این، سونی در سپتامبر (شهریور) گذشته بازی شوتر لایو سرویس Concord را لغو کرد و اعتراف نمود که «عرضه اولیه ما موفق نبود». یک ماه بعد، این غول گیمینگ توسعه‌دهنده Firewalk Studios را به دنبال این شکست تعطیل کرد.

در سال گذشته میلادی، سونی ۹۰۰ نفر از کارکنان خود که معادل هشت درصد از کل نیروی کاری آن است را اخراج کرد. این اخراج‌ها، عمدتاً به دلیل تعطیلی استودیوی واقع در لندن و تعدیل‌های انجام شده در Firesprite انجام گرفته شده بود.