تصاویر جدیدی از فصل دوم سریال The Last of Us منتشر شدند| بازیگران جدیدی به سریال پیوستند

درحالیکه انتظارها برای پخش فصل دوم سریال The Last of Us بالاست، تصاویر جدیدی از ابی، جول و الی به همراه اسامی بازیگران جدید سریال منتشر شده‌اند.

فصل دوم این سریال پنج سال پس از اتفاقات فصل اول رخ می‌دهد و داستان جول و الی را دنبال می‌کند که در یک مزرعه در مونتانا همراه با برادر جول (تامی) زندگی می‌کنند. این فصل از داستان The Last of Us Part 2 اقتباس شده است و بازیکنان با آنچه در پیش است آشنا خواهند بود. پدرو پاسکال در نقش جول و بلا رمزی در نقش الی به بازی خود در این فصل از سریال ادامه خواهند داد. در این فصل شخصیت‌های جدیدی نیز معرفی می‌شوند که توسط کیتلین دیور (ابی)، ایزابلا مرسد (دینا)، یانگ مازینو (جس)، آریلا بارر (مل) و تاتی گابریل (نورا) بازی می‌شوند.

فصل دوم سریال The Last of Us در حال تکمیل لیست بازیگران نقش‌های مکمل خود است و شش بازیگر جدید به این پروژه پیوسته‌اند: جو پانتولیانو، آلانا اوباخ، بن اهلرز، هتیان پارک، رابرت جان برک و نوا لامانا. پانتولیانو در نقش یوجین ظاهر خواهد شد؛ شخصیتی کوچک از بازی The Last of Us Part II که در سریال گسترش داده خواهد شد، مشابه قسمت تحسین‌شده و برنده امی درباره‌ی بیل و فرانک در فصل اول. در بازی، الی و دوستش دینا در حین کاوش، به آزمایشگاه یوجین که برای پرورش گیاهان استفاده می‌شده، برخورد می‌کنند و درباره‌ی او صحبت می‌کنند.

درباره‌ی فرایند اقتباس بخش دوم بازی، سازندگان و تهیه‌کنندگان اجرایی کریگ مازین و نیل دراکمن گفتند که در بازی، یوجین فقط در یک عکس دیده می‌شود، اما آنها این فرصت را داشتند تا در سریال جنبه‌های بیشتری از این شخصیت را بررسی کنند.